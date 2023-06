Madonna est là

En bas, les haters voudraient faire vaciller sa couronne, criant partout que son heure est passée dans des tirades mélangeant allègrement misogynie et agisme criant. Autour, on pourrait croire que la concurrence fait rage pour récupérer le tant désiré titre de Reine de la pop.



A moins qu’en réalité, la horde de popstars qui monte ne soit juste là que pour apporter leur hommage à la vénérée Queen. Car Madonna, du haut de ses 64 ans, ne continue pas seulement de régner sur le royaume musical en s'apprêtant à lancer une tournée best-of internationale de 84 dates en juillet prochain.



La voilà courtisée par la jeune génération qui lui propose, coup sur coup, de la collaboration excitante ! S’entourer de ceux qui font l’air du temps a toujours été une constante pour la Queen of Pop. Ces dernières années, on a pu la voir collaborer avec Dua Lipa sur l’excellent “Club Future Nostalgia”, avec la star latina Tokischa et même avec Beyoncé pour un remix de “Break My Soul” d’anthologie. Mais en ce début juin, Madonna met les bouchées doubles et vient s’inviter, en force dans nos playlists. Zoom sur les 3 collaborations qui prouvent que l’aura de la diva continue de fasciner toujours autant...



Pour être sur que sa série “The Idol” fasse parler, The Weeknd sait y faire. Sur la bande originale, il fait appel à Playboy Carti et Madonna pour le très réussi titre “Popular”, chanson sur une quête de gloire qui rappelle quelque peu les débuts de la plus grande popstar de tous les temps. Comme si ce n’était pas assez, The Weeknd a déclaré en interview à Zane Low que maintenant que son rêve de collaborer avec Madonna était réalisé, il aimerait coproduire tout un album avec elle. Le quinzième album studio de la diva prend un tout autre tournant…



Non, Madonna ne veut pas se ranger et c’est ce qu’elle prouve dans “Vulgar”, son duo avec Sam Smith sorti le 9 juin. Récemment, les deux artistes s’étaient rapprochés, Madge n’ayant pas hésité à apporter son soutien à la star anglaise pendant les débâcles autour de la promotion du titre ultra-provoc “Unholy”.



Madonna resserre les liens avec la France. La star n’avait jamais caché son admiration pour Christine and the Queens et alors que ce dernier sort son colossal album “PARANOÏA, ANGELS, TRUE LOVE”, il invite Madonna à jouer les narratrices de cet opéra pop. Une présence exceptionnelle qui prouve que Madonna sait toujours se tourner vers les projets artistiques les plus novateurs et intéressants.