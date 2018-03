Madonna dénonce les dérives de la musique actuelle !

Si la chanteuse n’a pas émis de jugement sur la qualité des titres produits dernièrement, elle a néanmoins laissé poindre son désarroi sur la façon dont les artistes devaient travailler à notre époque.

Madonna a participé à une discussion sur le fil des commentaires d’une publication de son manager Guy Oserry, qui a eu la bonne idée de partager une vidéo sur laquelle on peut observer Madonna, il y a 20 ans, au moment de la préparation de son album Ray of Light. Guy Oseary n’a pas caché son émotion en expliquant "J’aime cette femme. J’aime cet album. Un jour, j’espère qu’elle fera une tournée pour cet album ".

Madonna lui a répondu une première fois en lui disant : "Pourrais-tu m’aider maintenant s’il te plaît !!! ", poursuivant par un message plus explicite : "Je me souviens quand je faisais des enregistrements avec d’autres artistes du début à la fin et que nous étions capables d’avoir une vision et pas seulement d’aller dans des camps d’écriture de chanson où personne ne s’assoit plus de quinze minutes".

Les temps ont changé, mais pas dans la bonne direction, selon Madonna!