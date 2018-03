MAT-DHJ en prologue de la mise à jour : La course aux points s’accentue

C’est aujourd’hui que s’ouvre le bal de la mise à jour (21ème journée) du championnat national de football, Botola Pro D1-Maroc Telecom. Au programme le match MAT-DHJ qui débutera à 16 heures au stade Saniet Rmel à Tétouan et sera sifflé par un trio d’arbitrage de la Ligue du Grand Casablanca conduit par Karim Sabry, secondé par Khaider Abdelghafour et Rachid Hokri.

Une affiche avec deux protagonistes aux fortunes diverses : des Tétouanais en mauvaise posture et des Jdidis en haut du tableau. Le MAT qui reste sur une série probante, deux victoires à domicile contre le RCOZ et l’ASFAR et un nul ramené de Casablanca devant le Wydad, tient à conserver cet élan en vue d’atteindre la barre des 20 points. Un tel scénario ne permettra pas pour autant au Moghreb de Tétouan de quitter l’avant-dernière loge puisqu’il compte quatre longueurs de retard sur l’équipe d’Oued Zem vainqueur dimanche dernier (22ème journée) du RAC bon dernier.

Avec un total de 35 points ex aequo avec le Raja, le DHJ fait toujours partie des prétendants au titre et si les poulains d’Abderrahim Taleb parvenaient à gagner ce match, ils ne seraient plus qu’à trois points de retard sur l’Ittihad de Tanger, leader du concours.

La mise à jour du calendrier du championnat devra se poursuivre jeudi par la tenue de trois confrontations qui s’annoncent sous de bons auspices. A partir de 16 heures, le Chabab Rif d’Al Hoceima recevra au stade Saniet Rmel le Wydad appelé à secouer le cocotier après avoir été accroché par le MAT.

A 18 heures au terrain municipal de Berkane, le Renaissance locale recevra le RCOZ qui tentera de se rapprocher du ventre mou du classement, alors qu’à 20 heures, le Raja affrontera au Complexe Mohammed V à Casablanca l’Olympique de Safi, un match qui ne devrait obéir qu’à une seule équation pour les Verts : la victoire, et ce après avoir été tenus en échec par l’IRT et défaits par le HUSA.

Il y a lieu de signaler que les péripéties du 23ème acte du championnat seront réparties sur trois jours. Samedi, le KACM et l’ASFAR recevront respectivement le CAK et le HUSA, tandis que le programme dominical se décline comme suit : OCK-RCOZ, Raja-FUS et IRT-FUS. Lundi, les matches à l’ordre du jour opposeront le CRA au MAT, le RAC au WAC et la RSB au DHJ.





Programme avec arbitres



Mercredi

16h00 : MAT-DHJ au terrain Saniet Rmel à Tétouan (Karim Sabri)

Jeudi

16h00 : CRA-WAC au terrain Saniet Rmel à Tétouan (Samir Guezzaz)

18h00 : RSB-RCOZ au terrain municipal à Berkane (Noureddine Jaafari)

20h00 : RCA-OCS au Complexe Mohammed V à Casablanca (Mohamed Nhayeh)