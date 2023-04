M'hamed Fakhir : Je suis confiant quant à la capacité de l’OCK de retrouver la place qui est la sienne

Le nouvel entraîneur de l'Olympique Club de Khouribga (OCK), M'hamed Fakhir, s’est dit confiant quant à la capacité de l’OCK de retrouver rapidement la place qui est la sienne parmi les grandes équipes qui animent la Botola Pro.



"Je suis confiant quant à la capacité de l’OCK de retrouver la place qui est la sienne à la faveur de la fédération des efforts aussi bien des joueurs, du staff, des responsables que des supporters", a indiqué M. Fakhir dans un message adressé aux supporters du club.



M. Fakhir s’est dit fier de prendre les commandes d’un club qui a une longue et riche histoire, tout en se disant conscient de la lourde responsabilité qui lui incombe à la tête du staff technique.



Le club a besoin en ce moment précis du soutien de tous ses supporters pour pouvoir renouer avec les bons résultats, a-t-il dit, se disant très optimiste et rassuré quant à la qualité du travail qui sera amorcé avec l’aide de son staff.



Le cadre national M'hamed Fakhir a pris les rênes de l'équipe de l’OCK en remplacement du Portugais Ricardo Formosinho qui a rompu unilatéralement son contrat, a annoncé, mardi, le club.

L'ancien coach du Raja, de l'AS FAR, du MAT, du HUSA et d'autres grandes équipes a signé un contrat avec l'OCK qui court jusqu'à la fin de l'actuelle saison sportive, a précisé le club.



Le nouveau staff technique de l'OCK comprend Abdessamad Ouerrad en tant qu'entraîneur adjoint, Abdelali Alaoui, préparateur physique et Mustapha Chadli, entraîneur des portiers.

Du haut de ses 69 ans, M'hamed Fakhir, doyen des entraîneurs marocains, devra assurer le maintien des Phosphatiers en championnat d'élite en plus d'opérer sa mue au sein du onze khouribgui.



L'OCK occupe l'avant-dernière place au classement général avec 17 points au terme de la 22ème journée de la Botola devant l’Ittihad de Tanger, lanterne rouge.