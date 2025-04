M'Hamid El Ghizlane : Des activités sportives célèbrent la mémoire du Sahara au Festival international des nomades

La 20ème édition du Festival international des nomades s'est poursuivie, samedi, avec un show sportif captivant mêlant l'authenticité du passé à l'esprit de défi : un match de hockey sur sable, connu localement sous le nom de "Mekhach".

Une course de chameaux spectaculaire a aussi été organisée, sous les acclamations d'un public diversifié rassemblé aux abords des dunes de M’Hamid El Ghizlane.



Le match de "Mekhach" a constitué un moment fort durant lequel les joueurs ont fait montre de leurs talents dans ce sport saharien ancestral, transmis de génération en génération par les nomades, et pratiqué depuis des décennies comme une activité divertissante après les rudes journées de travail.



Ce jeu est un sport traditionnel qui se joue sur sable entre deux équipes de cinq joueurs chacune, et dure généralement quarante minutes, a expliqué Ismaïl, défenseur de l'équipe de M’Hamid El Ghizlane, dans une déclaration à la presse après le match, ajoutant que ce jeu symbolise l'appartenance et la coopération collective dans l'espace saharien, et reflète la richesse de la mémoire culturelle de la région.



De son côté, Stefan, un touriste allemand assistant au festival pour la troisième fois, a affirmé que "sa présence à cette édition est motivée par le désir de mieux comprendre et documenter la culture saharienne".



A propos du match, il a précisé qu'il ne connaissait rien de ce jeu avant de le découvrir sur place et d'en parler avec les habitants, notant qu'il ne s'agit pas seulement d'une compétition, mais d'un véritable rituel social riche en significations.



Après le match, les regards se sont tournés vers la piste des courses de chameaux, où les compétitions ont débuté sous les encouragements des supporters.



Les cavaliers ont ensuite livré une démonstration d'équitation évoquant les traditions équestres sahariennes, dans un tableau vivant illustrant le lien profond entre les nomades et les dromadaires, ainsi que le rôle central de ces animaux dans la vie quotidienne et les déplacements à travers le désert.



Le Festival international des nomades met en valeur les aspects du patrimoine immatériel des provinces du Sud du Royaume et retrace des images de la vie quotidienne des habitants du Sahara, dans toute leur dimension esthétique, sportive et sociale.