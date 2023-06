M. Bourita reçoit l'ancien président malawite, porteur d' un message du chef d’État du Malawi à SM le Roi

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a reçu, vendredi à Rabat, l’ancien chef d’État malawite, Dr. Elson Bakili Muluzi, porteur d’un message adressé par le président de la république du Malawi, Lazarus Chakwera, à SM le Roi Mohammed VI.



Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette entrevue, l'Envoyé spécial du président du Malawi a salué l’excellence des relations entre son pays et le Maroc.

L’ancien chef d’État malawite s’est félicité de la dynamique en cours dans les relations entre le Malawi et le Maroc, affirmant qu’un ambassadeur sera envoyé "très prochainement pour représenter son pays à Rabat".



“Le Maroc, une économie en croissance, a un potentiel de développement solide en Afrique et je pense qu’il est important pour nous d’instaurer des relations de coopération” avec le Royaume, a-t-il souligné.



Les relations entre le Maroc et le Malawi se sont inscrites dans une dynamique de développement dans tous les domaines depuis que ce pays de l'Afrique australe a retiré sa reconnaissance de la fantomatique "rasd".



En outre, le Malawi a été l’un des premiers pays à ouvrir un consulat général à Laâyoune, en juillet 2021, événement qui a inauguré une nouvelle ère marquée par le renforcement des relations maroco-malawites et le développement d’une coopération accrue dans tous les domaines d'intérêt commun.