Lyon s'empare du dernier ticket des huitièmes de la Ligue des champions

Lyon, qui a arraché le nul (1-1) contre le Shakhtar Donetsk, s'est emparé du dernier ticket restant pour les 8es de finale de la Ligue des champions, mercredi, tandis que le Real Madrid a subi la pire défaite de son histoire à domicile contre le CSKA Moscou (3-0) dans un match sans enjeu.

Derrière Manchester City, intouchable leader qui a disposé de Hoffenheim grâce à un doublé de Leroy Sané (2-1), c'est Lyon qui a obtenu le deuxième billet pour le Top 16 européen !

Le club français, qui n'avait besoin que d'un nul pour se qualifier, s'est fait peur en étant mené pendant plus de quarante minutes après l'ouverture du score de Junior Moraes (22e). Sur un service astucieux du latéral gauche Ismaily, le buteur brésilien a profité de la passivité de la défense lyonnaise pour tromper Lopes.

Les Lyonnais, dominateurs tout au long de la rencontre, ont enchaîné les occasions franches, à l'image de Traoré (31e), Memphis (38e), Mendy (45e), ou encore Fekir (45+2), sans succès. Mais le capitaine lyonnais a finalement réussi à inscrire le but égalisateur, synonyme de qualification, au terme d'un exploit individuel (65e).

A contrario, les Ukrainiens, qui devaient impérativement l'emporter, seront reversés en 16es de finale de la Ligue Europa.

Une triste première pour le triple tenant du titre : le Real Madrid a subi la pire défaite de son histoire à domicile en Ligue des champions mercredi contre le CSKA Moscou (3-0), une gifle inédite mais sans conséquence pour le club espagnol, déjà assuré d'être qualifié et de terminer premier de son groupe.

C'est la première fois dans la longue histoire européenne du Real que le club s'incline au stade Santiago-Bernabeu par trois buts d'écart. C'est aussi le premier revers sur son terrain en phase de poules depuis 2009.

Les trois buts moscovites signés Fedor Chalov (37e), Georgi Schennikov (43e) et Arnor Sigurdsson (73e) n'ont pas eu d'effet au classement de la poule G. Le Real (12 pts) termine devant l'AS Rome (9 pts), tandis que le CSKA (4e, 7 pts) n'a pas pu profiter de son exploit car dans le même temps le Viktoria Plzen (3e, 7 pts) l'a emporté 2-1 face aux Romains, synonyme de qualification en Ligue Europa.

Le Bayern a eu chaud ! Dans un match fou, marqué par une exclusion de chaque côté, Munich a réussi à conserver la première place du groupe E en allant faire match nul (3-3) sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam.

Menés 2-1 à la 80e minute, les Bavarois ont retourné la situation grâce notamment à l'entrée en jeu gagnante de Kingsley Coman (3-2, 90e).

Mais Tagliafico a évité la défaite à l'Ajax en égalisant au bout du temps additionnel (90+5).

Le club bavarois aura ainsi l'avantage de recevoir en 8e de finale retour et offre une nouvelle bouffée d'oxygène à son entraîneur Niko Kovac, sous le feu des critiques ces dernières semaines parce que son équipe est reléguée à 9 longueurs du Borussia Dortmund en Bundesliga.

Deux défaites surprises qui ne changent rien au classement : malgré un revers face aux Young Boys à Berne (2-1) sur un doublé du Français Guillaume Hoarau, la Juventus Turin a conservé la tête du groupe H de la Ligue des champions, profitant du faux-pas de Manchester United à Valence (2-1).

A la première place de son groupe avant cette ultime journée de phase de poules avec deux longueurs d'avance sur le club de José Mourinho, la Juve a fini par conserver son avance à la surprise générale. Les Mancuniens se sont en effet dans le même temps inclinés sur la pelouse de Valence, finalement 3e de la poule et reversé en C3.