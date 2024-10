Lutte antiterroriste: Antony Blinken salue les efforts de l’Africa Focus Group

Le Secrétaire d’Etat américain, Anthony Blinken, a souligné, lundi à Washington, l’importance du groupe de réflexion de la Coalition mondiale contre Daech en Afrique, co-présidé par le Maroc, les Etats-Unis, l’Italie et l’Arabie Saoudite, dans la lutte anti-terroriste sur le continent africain.



S’exprimant à l’ouverture de la 11ème réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre le groupe terroriste “Etat islamique” (EI), tenue au département d’Etat en présence notamment du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le chef de la diplomatie américaine a relevé que le groupe terroriste Daesh multiplie ses efforts visant à élargir ses opérations en dehors du Moyen-Orient, notamment en Afrique subsaharienne.



“Pour faire face à cette menace croissante, les Etats-Unis, le Maroc et l’Italie ont formé en 2021 le groupe de réflexion de la coalition pour l’Afrique”, a rappelé M. Blinken lors de cette réunion à laquelle assistent les délégations de 87 pays, ajoutant que l’Arabie Saoudite a rejoint ce Focus Group l’an dernier.



Il a, à cet égard, mis en avant l’efficacité des opérations menées par le groupe de réflexion de la Coalition mondiale contre Daech en Afrique.

Les efforts déployés par l’Africa Focus Group “ont déjà aidé nos partenaires africains à mieux aligner et coordonner les opérations de lutte contre le terrorisme” menées par les civils en Afrique sub-saharienne.



Ces efforts sont particulièrement pertinents au moment où Daesh s’emploie à gagner du terrain en Afrique sub-saharienne, “aggravant la menace déjà présente des groupuscules existants”, a dit M. Blinken.



Trois ans après sa création, l'Africa Focus Group est devenu une composante essentielle de la Coalition mondiale pour vaincre Daech en Afrique, alors que les besoins actuels et les tendances émergentes appellent un renforcement plus accru de cette dynamique.