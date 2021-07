Lutte anti-Covid: Le modèle marocain sous le leadership de S.M le Roi mis en exergue au Conseil de développement de l'ONUDI

Le modèle marocain, sous le leadership de S.M le Roi Mohammed VI, en matière de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, a été mis en exergue, mardi à Vienne, à l’occasion de la 49ème session du Conseil de développement de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI).



Intervenant au titre du point 7 sur la Covid-19, l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc à Vienne, Azzeddine Farhane, a mis en avant l’approche proactive du Royaume dans la lutte contre la pandémie, relevant que «la réponse du Royaume à la crise du Covid-19 a été exceptionnellement efficace».



«Le Maroc a réagi avec célérité et de manière efficace pour endiguer la propagation de la pandémie», a-t-il poursuivi, soulignant la pertinence de l’approche inédite adoptée par le Royaume en vue de «protéger l'économie, réduire l'impact social négatif sur la population et limiter les pertes en vies humaines».



Dans le même temps, a-t-il enchaîné, un dispositif complet de mesures a été rapidement planifié et déployé, relevant que le système de santé a été rendu plus robuste et flexible, tandis que des mesures ont été mises en place pour soutenir l'économie et les moyens de subsistance.



Rappelant que S.M le Roi Mohammed VI avait ordonné la création d'un Fonds spécial pour aider à gérer la pandémie de coronavirus, M. Farhane a passé en revue en outre une série de dispositions prises pour lutter efficacement contre le virus, citant, entre autres, la production et la distribution massives de masques et la collaboration fructueuse entre les secteurs privé et public pour augmenter la production d'équipements médicaux et de produits pharmaceutiques.



Sur le plan économique, un effort important a été consenti, et la création d'un comité de suivi de l'impact économique de la pandémie a été bénéfique, a-t-il dit.

Il a par ailleurs rappelé l’aide médicale envoyée par le Maroc, dans le contexte difficile de la pandémie, à plusieurs pays africains, dans le cadre de la solidarité traditionnelle du Royaume envers le continent.



L'ambassadeur s’est attardé, de même, sur d'autres mesures initiées au Maroc pour freiner la propagation du virus comme le renforcement des centres de santé en équipements dont des respirateurs et unités de soins intensifs.



«Après le succès de ces démarches, le Maroc a entamé sa campagne de vaccination», a-t-il affirmé, notant que le Royaume figure désormais «parmi les pionniers mondiaux, non seulement en vaccinant sa population contre la Covid-19, mais aussi en lançant un projet de production de ses propres vaccins», mettant en exergue, à cet égard, la signature, sous la présidence de S.M le Roi Mohammed VI, des conventions relatives au projet de fabrication des vaccins.



"Un tel projet permettra au Royaume d'assurer son autosuffisance et de devenir une plateforme de biotechnologie de premier plan en mesure de répondre aux besoins de santé du continent africain à court et à long termes", s’est-il félicité.