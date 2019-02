Lutte : Victoire d’Abtal Almadina et du Rachad Bernoussi

Après l’étape d'El Jadida, la Fédération Royale marocaine de lutte (FRML) a organisé le championnat du Maroc des cadets et cadettes à la salle omnisports Lamkhalil à Kénitra.

Les clubs affiliés à la FRML ont participé massivement à cet événement, engageant des champions dans différentes catégories en vue de décrocher une médaille d'or synonyme d'une place en équipe nationale lors des prochaines échéances continentales et internationales.

La manifestation s'est étalée sur deux jours et a connu la domination des sociétaires d’Abtal Almadina qui ont remporté 7 médailles d’or en lutte gréco-romaine.

Pour sa part, le Rachad Bernoussi a dominé les débats en lutte libre en s’adjugeant 4 médailles d’or.

A l’issue de ce championnat, une cérémonie de remise des médailles et diplômes aux vainqueurs a été organisée.

Pour compléter son programme d'action et en vue de préparer les équipes nationales aux prochaines échéances notamment le championnat d'Afrique des nations prévu à Hammamat en Tunisie au mois de mars prochain, la FRML devra programmer incessamment le championnat du Maroc juniors.