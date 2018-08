Luka Modric nommé joueur UEFA

Luka Modric, qui a gagné la Ligue des champions avec le Real Madrid et a été finaliste de la Coupe du monde avec la Croatie, a été nommé jeudi joueur UEFA de la saison écoulée, devançant les autres finalistes Cristiano Ronaldo (ex-Real Madrid/Juventus Turin) et Mohamed Salah (Liverpool).

Le prix de la saison de l'UEFA lance la course aux récompenses individuelles. Ce trophée honorifique donnera-t-il le ton des autres prix (prix Fifa, Ballon d'Or), dans une année marquée par la Coupe du monde?

"Je suis très heureux de recevoir ce grand prix. J'ai travaillé dur pour ça, pour atteindre le point le plus haut possible. C'était véritablement la plus belle année de ma carrière, collectivement et individuellement, et je savoure", a dit le joueur en zone mixte.

Cristiano Ronaldo était absent à la remise de ce prix, en marge du tirage au sort de la Ligue des champions à Monaco, contrairement à Salah, présent. "Je suis désolé qu'il n'ait pu être là, a commenté Modric. Je suis sûr qu'il avait une bonne raison. J'aurais aimé le voir. Mais, j'aurais d'autres occasions de le revoir".

A-t-il eu envie comme CR7 de quitter le Real? "Non. Comme j'ai toujours dit, je suis dans le meilleur club du monde, là où je veux être. Je ne suis pas seulement heureux mais très heureux d'être dans ce club. Je suis en paix et je veux continuer à travailler dur, comme durant les six dernières années".

Le classement de ce prix est déterminé par un jury comprenant 80 entraîneurs de clubs ayant participé aux phases de groupes de la Ligue des champions et de l'Europa League, ainsi que 55 journalistes représentant chacune des nations UEFA.

Le prochain trophée décerné sera le prix Fifa à Londres le 24 septembre. Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Kylian Mbappé (PSG) et Raphaël Varane (Real Madrid), sacrés champions du monde avec l'équipe de France, font ainsi partie des 10 nommés pour le titre de "meilleur joueur de l'année" par la Fifa.

Les trois Bleus sont présents dans une liste qui comprend également Modric, désigné meilleur joueur de la Coupe du monde, le Portugais Cristiano Ronaldo, sacré en 2016 et 2017, les Belges Kevin De Bruyne (Manchester City) et Eden Hazard (Chelsea), l'Anglais Harry Kane (Tottenham), l'Argentin Lionel Messi (FC Barcelone) et l'Egyptien Mohamed Salah.

Depuis la fin en 2016 de l'accord entre la Fifa et France Football concernant le Ballon d'Or, l'instance suprême du football a, en effet, ressuscité ses propres prix, donnés à l'issue d'un vote effectué par un panel de supporters, de capitaines, de sélectionneurs et de journalistes et pourrait donner une indication avant la désignation du Ballon d'Or, le véritable Graal pour toutes les stars du football.

L'attribution du Ballon d'Or, vote réservé aux seuls journalistes, est le plus convoité de tous les prix individuels. Il avait été décerné pour la 5e fois à Cristiano Ronaldo (à égalité avec Lionel Messi), début décembre l'an passé.

Palmarès du joueur UEFA de la saison:

2018: Luka Modric (CRO/Real Madrid)

2017: Cristiano Ronaldo (POR/Real Madrid)

2016: Cristiano Ronaldo (POR/Real Madrid)

2015: Lionel Messi (ARG/FC Barcelone)

2014: Cristiano Ronaldo (POR/Real Madrid)

2013: Franck Ribéry (FRA/Bayern Munich)

2012: Andrés Iniesta (ESP/FC Barcelone)

2011: Lionel Messi (ARG/FC Barcelone)