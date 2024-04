Luis Enrique dénonce “les spéculations en tous genres” sur sa relation avec Mbappé

L'entraîneur du Paris SG Luis Enrique a dénoncé mardi les "spéculations en tous genre" sur sa relation avec Kylian Mbappé et le temps de jeu réduit de la superstar depuis qu'elle a annoncé son départ à ses dirigeants.



La veille de la demi-finale de Coupe de France contre Rennes, le technicien espagnol a été interrogé, en conférence de presse au Campus PSG de Poissy (Yvelines), sur l'attitude du joueur à sa sortie à l'heure de jeu contre Marseille dimanche (victoire 2-0).



"Ce qui est curieux c'est tout ce qui est dit, chez une partie des journalistes, à partir d'une nouvelle mensongère", a pesté Luis Enrique. "Quelqu'un a inventé une insulte (à partir des images, NDLR) et à partir de là il y a des spéculations en tous genres..."



Kylian Mbappé a aussi posté sur Instagram une photo de lui, de dos, tenant à la main le brassard de capitaine qu'il s'apprêtait alors à donner à un coéquipier.



Luis Enrique a déclaré: "Je vis tout ça avec une totale tranquillité. Je suis très content de tous mes joueurs, Kylian inclus, il s'est toujours comporté de façon admirable".

Les commentaires, "ça ne m'affecte pas, je n'écoute pas, je ne lis pas", a insisté l'ancien entraîneur du FC Barcelone, que le PSG va affronter en quarts de finale de Ligue des champions les 10 et 16 avril.



Le PSG, tranquille leader du championnat, est toujours en course pour un triplé historique: "J'adorerais que ça se termine bien pour le PSG, pour Kylian, pour tout le monde... Nous sommes tous dans le même bateau, qui navigue et qui cherche son port, à succès", a souligné Luis Enrique.