“Love Story ” :Taylor Swift dévoile un premier ré-enregistrement

Taylor Swift, qui souhaite reprendre le contrôle de ses premières œuvres après un différend avec son ancien producteur, ré-engistre son ancienne musique. Un travail de longue haleine, dont elle a dévoilé par surprise un premier extrait dernièrement.



La chanteuse américaine a indiqué sur ses réseaux sociaux avoir autorisé son ami, l’acteur et producteur Ryan Reynolds, à utiliser environ une minute de son ré-engistrement du tube Love Story, single principal de son deuxième album Fearless, dont la première version était sortie en 2008. “Ok, alors pour le moment mes nouveaux enregistrements ne sont pas finis, mais mon ami Ryan Reynolds m’a demandé s’il pouvait en utiliser un extrait pour une publicité hilarante qu’il a écrit alors... voici un petit aperçu de Love Story!”, a indiqué la star, qui a ensuite précisé qu’elle travaillait “dur” pour que ses fans aient bientôt accès à ses morceaux ré-enregistrés.



Seuls des fans de la première heure peuvent vraiment se rendre compte qu’il s’agit d’une nouvelle version: le rythme et la production sont les mêmes, des notes de violon, aux chœurs qui accompagnent Taylor Swift. Seule sa voix, celle d’une jeune femme de désormais 31 ans, sonne plus assurée et un poil plus grave que celle de l’adolescente de 17 ans qui avait composé ce titre. En juin 2019, le producteur Scooter Braun avait obtenu le contrôle des six premiers albums de la chanteuse américaine, lorsque son entreprise Ithaca Holdings avait racheté Big Machine Label Group à son fondateur Scott Borchetta. Il en a ensuite revendu les droits pour plus de 300 millions de dollars le mois dernier. Depuis le 1er novembre dernier, Taylor Swift a légalement le droit de ré-enregistrer ses cinq premiers albums: Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, et 1989. Elle a révélé s’y être attelée. “J’ai récemment commencé à ré-enregistrer ma musique la plus ancienne, et cela s’est déjà avéré à la fois excitant et créatif ”, a confié la popstar, qui promet avoir “beaucoup de surprises en stock” pour ses millions de fans. Taylor Swift avait quitté Big Machine pour partir chez Universal Music en 2018. Elle a depuis sorti deux albums à succès: Lover et Folklore. Son sixième album, Reputation, dernière production de Big Machine, est sorti en 2017. L’artiste a ensuite sorti Lover et Folklore chez Universal Music