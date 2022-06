Lourde défaite du Onze national à Cincinnati

De la LNFD…



La Ligue nationale de football diversifié (LNFD) a tenu mardi son Assemblée générale ordinaire (AGO) annuelle au titre de la saison sportive 2020-2021 au Complexe Mohammed VI de football.

A l'ouverture des travaux de cette AGO, le président de la LNFD, Taha Mansouri, a mis en avant les réalisations de la LNFD depuis sa création le 1er décembre 2019, relevant que sa mise en place s’inscrit dans le cadre des réformes entreprises par la FRMF en vue de mettre à niveau le football sur le plan de la gestion, du management et de la bonne gouvernance en plus du développement de la pratique.

A l’issue de cette AGO, le rapport moral de la LNFD a été approuvé à l’unanimité, alors que le rapport financier a été rejeté par un seul membre.



…Et de la LNFF

La Ligue nationale de football féminin (LNFF) a tenu mardi une Assemblée générale ordinaire (AGO) au Complexe Mohammed VI de Football.

A l'ouverture des travaux de cette AGO, la présidente de la LNFF, Khadija Ila, a souligné que le bilan de la saison 2020-2021 a été positif aussi bien au niveau national que régional.

La saison écoulée, a estimé la présidente de la LNFF, a été exceptionnelle avec le lancement de la première édition du Championnat national de football féminin professionnel, grâce à l’appui du président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, qui a assuré à la LNFF les moyens logistiques et financiers nécessaires.

La LNFF a misé depuis sa fondation sur l’élargissement de la base des pratiquantes au niveau local et régional, ce qui justifie le contrat-objectifs paraphé par la LNFF et la FRMF, la DTN et les Ligues régionales, a-t-elle ajouté.

A l’issue de cette AGO, les rapports moral et financier ont été approuvés à l’unanimité des membres présents.