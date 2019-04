Loubna Tricha : Faire du secteur une voie d’épanouissement et d’avenir

La feuille de route relative au développement de la formation professionnelle et à la création des «Cités des métiers et des compétences» dans chaque région ambitionne de faire de la formation professionnelle une voie d’épanouissement et d’avenir, a indiqué, jeudi à Rabat, la directrice générale de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), Loubna Tricha.

Dans une déclaration à la MAP en marge de la séance consacrée à la présentation de cette feuille de route, elle a souligné que ce projet vise la mise à niveau profonde du secteur de la formation professionnelle en vue d'accompagner le développement économique du Royaume, la compétitivité des entreprises et l’amélioration de l’insertion professionnelle des jeunes, en faisant des ressources humaines qualifiées un avantage compétitif.

Après avoir souligné que ce projet porte sur la mise en place d’une nouvelle génération de «Cités des métiers et des compétences» qui seront créées en nombre de douze, dont une cité dans chaque région du Royaume, elle a fait savoir que lors de cette première phase de conception «nous avons veillé à capitaliser tout notre retour d’expérience et à réunir toutes les conditions nécessaires pour délivrer une formation de haut niveau et de qualité».

Dans ce sens, elle a mis l’accent sur l’élaboration d’une offre de formation concertée avec les professionnels répondant aux spécificités actuelles et futures de chacune des régions, ainsi que l’adoption d’une charte spatiale et la fourniture d’équipements de haute technologie rapprochant au mieux l’espace de la formation de la réalité de l’entreprise.

Elle a également mis en avant l’adoption d’un nouveau mode de gouvernance impliquant fortement les professionnels dans les différents secteurs et permettant plus d’agilité et de flexibilité pour s’adapter, dans la durée, aux évolutions du marché de l’emploi.

Une formation de haut niveau passe aussi, selon Mme Tricha, par une ingénierie actualisée selon l’approche par compétence, favorisant le «Learning by doing», en intégrant, à chacune des cités, différentes plateformes d’application, adaptées à chacun des secteurs avec une attention particulière accordée à l’apprentissage des langues et aux soft skills.

A cet effet, la directrice générale de l'OFPPT a précisé qu'une «forte présence des nouvelles technologies sera également intégrée dans la conception de ces nouveaux programmes via le recours au E-Learning et aux différents simulateurs».