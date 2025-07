Lord Bellingham : Sa Majesté le Roi Mohammed VI a fait du Maroc un pays phare en Afrique

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a conduit avec sagesse la marche de développement démocratique et économique du Maroc, faisant du Royaume "un pays phare" dans le continent africain, a indiqué Lord Henry Bellingham, ancien ministre au Foreign Office britannique chargé de l’Afrique.



"Il est pertinent de rendre hommage à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au leadership du Souverain qui a permis au Maroc de réaliser des progrès démocratiques remarquables, positionnant le Royaume comme pays phare sur tout le continent africain", a dit Lord Bellingham dans une interview à MAP-Londres, à l’occasion de la célébration de la glorieuse Fête du Trône.



M. Bellingham a souligné que les relations entre le Maroc et le Royaume-Uni connaissent une évolution prometteuse, notamment à la faveur des relations très étroites liant Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Sa Majesté le Roi Charles III.



"En termes d'échanges commerciaux, de nombreuses opportunités se sont ouvertes entre le Royaume-Uni et le Maroc. Cela est dû en grande partie à la voie tracée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI", a-t-il poursuivi, notant que les deux Royaumes partagent énormément de points communs, dont des relations privilégiées avec les grandes économies du monde.



De nombreux secteurs s’offrent au partenariat stratégique de haut niveau entre les deux pays, a-t-il indiqué, relevant l’importance de la décision de Rabat et de Londres de renforcer ce partenariat.



La dimension culturelle des relations maroco-britanniques donne davantage de substance à ces liens historiques vieux de plus de 800 ans, a-t-il estimé.



L’ancien ministre britannique s’est, par ailleurs, félicité de la récente décision du Royaume-Uni de soutenir le plan d’autonomie présenté par le Maroc pour régler définitivement le conflit régional créé autour de son intégrité territoriale.



Le soutien au plan d’autonomie "est une décision à la fois importante et déterminante", a déclaré Lord Bellingham, qui a occupé aussi le poste de ministre d’Etat au Foreign Office chargé de l’Asie-Pacifique.



En considérant le plan d’autonomie comme "la base la plus crédible, viable et pragmatique pour une solution" à la question du Sahara, le Royaume-Uni rejoint ses grands alliés qui soutiennent l’intégrité territoriale du Maroc, notamment les Etats-Unis d’Amérique, la France et l’Espagne, a-t-il assuré.



"Il est tout aussi important de rappeler que plusieurs pays africains ont ouvert des consulats dans les villes de Laâyoune et Dakhla", a assuré Lord Bellingham, ajoutant que les adversaires de l’intégrité territoriale du Maroc doivent se rendre à l’évidence et reconnaître le changement géopolitique opéré en faveur de la consécration de la souveraineté du Maroc sur son Sahara.



Lord Bellingham, également membre de la Haute Chambre du Parlement britannique, a, par ailleurs, hautement salué l’Initiative Atlantique lancée par Sa Majesté le Roi et qui vise à offrir aux pays du Sahel un accès sur l’océan Atlantique.



Cette initiative contribuera à coup sûr au renforcement de la paix et de la stabilité dans la région, tout en ouvrant la voie au développement économique et à l’épanouissement des populations, a-t-il enchaîné.



Le Maroc a lancé cette initiative qui est, de l’avis du politicien britannique, extrêmement importante car le monde est confronté à une instabilité très préoccupante au Sahel.

Et d’ajouter que s’il existe un pays qui peut donner l'exemple d'une démocratie jouissant d'une grande stabilité, dotée de structures modernes et d'une Monarchie hautement respectée, c'est bien le Maroc, a précisé Lord Bellingham.



"Les efforts et les initiatives du Maroc en faveur de la stabilité et du développement économique dans la région sont autant de facteurs qui renforcent la crédibilité du Royaume pour conduire le changement au Sahel et dans toute la région", a-t-il conclu.



Par Abdelghani Aouifia (MAP)