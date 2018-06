Loin du Mondial, le football provincial russe reste laissé pour compte

Entre les bosses d'un terrain dont les lignes sont à peine visibles, les jeunes U13 du FK Balabanovo tentent malgré tout de marquer. Une scène à l'image du monde du foot amateur russe, manquant d'infrastructures et sous-développé, loin du Mondial et de ses stades neufs.

Quelques dizaines de spectateurs, des amis et de la famille pour la plupart, ont pris place dans les gradins branlants du principal stade de cette ville de 20.000 habitants.

Les jeunes du club local affrontent le FK Melodia, venu d'une ville située 50 km plus au nord, pour le compte du championnat de la région de Kalouga (sud de Moscou).

A Balabanovo, les irrégularités du terrain et la pelouse terreuse font d'emblée abandonner tout espoir de voir se développer du jeu. Ici, le football consiste d'avantage en de longs ballons vers l'avant, en espérant qu'un faux rebond ne vienne pas gâcher l'une des rares actions construites.

Des stades comme celui de Balabanovo, il en existe des centaines à travers la Russie, où le climat et l'immensité du territoire compliquent l'entretien d'infrastructures sportives de qualité et l'organisation de tournois locaux pour les faire vivre.

Cela explique en partie pourquoi le football amateur est si peu développé en Russie: seules 2.000 équipes amateurs coexistent dans le plus grand pays du monde, s'alarmait l'an passé la Fédération russe de football (RFS).

En comparaison, la RFS notait que 160.000 équipes amateurs issues de 25.000 clubs s'affrontent chaque week-end en Allemagne. La perspective de la Coupe du monde aurait pu aider à développer le football russe mais au-delà des quelques camps d'entraînement utilisés par les sélections qualifiées, très peu de nouveaux terrains ont été construits.

"J'attends la Coupe du monde mais je vais la regarder à la télévision. Oui, ce sera beau, on est fiers. Mais il me semble qu'ils auraient pu faire quelque chose pour les régions comme ici", résume Roman Kirilovski, un étudiant de 21 ans originaire de Borovsk, un village proche de Balabanovo.

Presque chaque semaine, ce footballeur amateur joue avec quelques amis sur un "city-stade" délabré de Borovsk, servant l'hiver pour le hockey sur glace. "On ne peut jouer nulle part: il n'y a pas de club de football, seulement des petits tournois locaux qu'on organise", détaille-t-il.

Jeunes ou moins jeunes, licenciés ou jouant pour le plaisir, l'immense majorité de ces joueurs amateurs regarderont le Mondial-2018, organisé à partir du 14 juin en Russie, depuis leur écran de télévision.

A Balabanovo ou à Borovsk, quelques-uns essaieront bien de décrocher un autographe de Sadio Mané et des joueurs sénégalais, qui ont choisi le chef-lieu régional, Kalouga, comme camp de base. Mais assister à un match s'avère trop cher pour beaucoup dans une région où le salaire moyen s'élevait en 2017 à 38.000 roubles (520 euros).

"On m'a proposé (un billet) mais il coûtait 20.000 roubles et j'ai un salaire de 26.000 roubles", regrette Andreï Gaïtotov, l'entraîneur du FK Balabanovo.

Des billets à bas prix, à partir de 1.280 roubles, ont bien été mis en vente pour les résidents russes mais en nombre très réduit, pour les matches du premier tour.

Maxime Natchatoï, un ouvrier de 28 ans originaire de Borovsk, près de Balabanovo, a pour sa part dépensé 6.300 roubles pour pouvoir assister à Serbie - Costa Rica, le 17 juin. "C'était mon rêve", justifie ce footballeur amateur qui a dû faire des sacrifices pour acheter son billet.

Il lui faudra encore se rendre à Samara, 800 km au sud-est de Moscou, pour assister au match. "Dans les médias, ils expliquent qu'il y a des billets de train gratuits (...) mais ils sont très durs à obtenir, il y en a très peu", poursuit le jeune homme, cependant déterminer à effectuer les 15 à 18 heures de train séparant Moscou de Samara.