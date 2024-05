Loïc Fauchon : Le Maroc, une expertise reconnue en matière de gestion des ressources hydriques

Le président du Conseil mondial de l'eau, Loïc Fauchon, a mis en avant, dans un entretien avec la MAP, l’expertise du Maroc en matière de gestion des ressources hydriques.



"Le Maroc est une grande nation de l'eau qui possède une expertise reconnue en matière de gestion des ressources hydriques", a indiqué Loïc Fauchon en marge de la 10ème édition du Forum mondial de l'eau.



Il a souligné, dans ce sens, la politique des barrages mise en place par Feu SM Hassan II et poursuivie par SM le Roi Mohammed VI, ainsi que les initiatives plus récentes telles que le dessalement de l'eau de mer ou encore le transfert de l'eau entre les barrages excédentaires et déficitaires.



M. Fauchon a noté que la participation marocaine aux travaux du Forum mondial de l'eau a été à la fois active et porteuse d'une grande symbolique.



"Le Maroc et le Forum mondial de l'eau sont indissociables depuis près de 30 ans. Souvenons-nous que le premier Forum mondial de l'eau s'est tenu à Marrakech (en 1997, ndlr)", a-t-il dit, mettant en avant le Grand Prix mondial Hassan II de l'Eau, décerné lors des cérémonies d'ouverture du Forum depuis l'édition de Kyoto en 2003.



La contribution du Royaume aux activités de la 10ème édition du Forum mondial de l'eau, qui s'est achevée vendredi à Bali (Indonésie), a été marquée par la participation de nombreux intervenants marocains impliqués dans le secteur de l'eau, a-t-il ajouté.



Sur le plan continental, M. Fauchon s'est attardé sur la situation "très contrastée" de l'eau en Afrique, continent où certaines régions font face à des pénuries tandis que d'autres disposent de ressources hydriques abondantes.



L'Afrique doit relever le défi de la sécurité alimentaire, intimement lié à la question de l'eau, en particulier à la lumière de l'évolution démographique rapide du continent, a souligné le président du Conseil mondial de l'eau.



Pour ce faire, le continent a besoin "d'aide en matière d'eau, d'innovation accrue, de gouvernance et de financement", a-t-il relevé, notant que l'expertise marocaine est à même de jouer un rôle déterminant dans ce sens.



La 10ème édition du Forum mondial de l'eau, tenue sous le thème "L’eau pour une prospérité partagée", a connu la participation d'une importante délégation marocaine.

Le ministère de l’équipement et de l’Eau a mis en place un pavillon du Maroc au centre de convention de Nusa Dua, qui a accueilli plusieurs événements animés par des experts marocains et étrangers dans des domaines liés à l’eau.



La cérémonie d’ouverture de ce Forum a été marquée par la remise du 8ème Grand Prix Mondial Hassan II de l’Eau à l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), en reconnaissance de son engagement en faveur de l’agenda mondial de l’eau et de la sécurité alimentaire.



Par Al Mustapha Sguenfle (MAP)