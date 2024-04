Logistique : Le groupe espagnol MPG s’implante au Maroc 

Le groupe espagnol MPG, société leader dans le transport maritime, la logistique et le traitement des cargaisons de projets, a annoncé l’ouverture de deux délégations à Casablanca et à Tanger.



''La décision de s'implanter au Maroc n'a pas été prise au hasard. Le choix de Casablanca et de Tanger répond à leur position géographique stratégique, à leur infrastructure logistique développée et à leur importance en tant que hubs et centres logistiques dans la région", indique le groupe dans un communiqué, publié vendredi. "Ce choix permettra à la société de profiter pleinement des opportunités de croissance et de mieux servir ses clients en Afrique et au Moyen-Orient", ajoute MPG Group.



En particulier, précise la même source, la délégation de Casablanca permettra au groupe d'être situé "au cœur de l'action et à proximité des centres financiers et commerciaux". Pour sa part, la délégation établie à Tanger sera située dans une région "en croissance constante, avec un accès à des infrastructures modernes et à des opportunités d'affaires".



L'implantation au Maroc "n'est que la première étape" de la stratégie de croissance de la société en Afrique et au Moyen-Orient, selon MPG. "Cette expansion représente une étape importante dans la stratégie de croissance globale de l'entreprise", a indiqué Carmen Amador, directrice générale de MPG, citée dans le communiqué.