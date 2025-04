Ljubljana apprécie l’initiative marocaine d’autonomie comme une bonne base pour une solution définitive du différend régional autour du Sahara marocain

La vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères slovène, Tanja Fajon, a souligné, vendredi, que son pays apprécie l’initiative d’autonomie, présentée par le Maroc en 2007, comme une bonne base pour une solution définitive du différend régional créé autour du Sahara marocain.



Mme Fajon, qui s’exprimait lors d’une conférence de presse suite à ses entretiens à Ljubljana avec Nasser Bourita, a également salué les efforts sérieux et crédibles du Maroc pour régler la question du Sahara.



La ministre slovène réaffirme, ainsi, la position exprimée par son pays au sujet du Sahara marocain dans la Déclaration politique du 11 juin 2024, adoptée lors de la visite officielle de Mme Fajon à Rabat.



Cette Déclaration constitue le référentiel de la nouvelle dynamique des relations bilatérales et ayant acté la position de la Slovénie par rapport au différend régional sur le Sahara marocain.



Par ailleurs, les deux ministres sont convenus de l'exclusivité des Nations Unies dans le processus politique et ont réaffirmé leur soutien aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, y compris la plus récente, 2756 (2024).



Mme Fajon a également réitéré le soutien de longue date de la Slovénie au processus mené par les Nations Unies pour parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, basée sur le compromis.



Le Maroc et la Slovénie ont réitéré leur soutien aux efforts du Secrétaire général des Nations Unies et de son Envoyé personnel pour amener toutes les parties à faire avancer le processus politique sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Ils ont également réaffirmé leur appui à la MINURSO.