Liverpool roi du "Boxing Day"

Le leader Liverpool, trop puissant, a surclassé Leicester (3-1) jeudi et tiré profit d'un "Boxing Day" fatal à son dauphin Chelsea, renversé 2-1 par Fulham, et déprimant pour Manchester City, accroché 1-1 par Everton.

Les "Reds" d'Arne Slot ont encore régalé Anfield avec un football spectaculaire, léché et gagnant au lendemain de Noël.



L'ouverture du score de Jordan Ayew (6e, 0-1) a été effacée par le rouleau compresseur rouge, tracté par Cody Gakpo (45e+1, 1-1), Curtis Jones (49e, 2-1) et Mohamed Salah (82e, 3-1).

Liverpool semble filer à toute allure vers le titre, fort de ses sept points d'avance dorénavant sur Chelsea (2e, 35 pts), qui a en outre disputé un match en plus.



Les "Blues" ont eux lâché deux points à Everton (0-0) dimanche et en ont laissé filer trois jeudi face au voisin Fulham, venu s'imposer à Stamford Bridge pour la première fois depuis 1979.



Harry Wilson (82e, 1-1) et Rodrigo Muniz (90e+5, 1-2) ont créé la stupeur et mis fin à une série de douze matches sans défaite pour Chelsea, toutes compétitions confondues.

"Nous savions que nous n'allions pas gagner tous les matches. Tout le monde a dit depuis le début que nous n'étions pas des candidats au titre", a commenté Cole Palmer, le premier buteur (16e, 1-0), sur Amazon Prime.



Chelsea (2e, 35 pts) est désormais sous la menace directe de Nottingham Forest (3e, 34 pts), membre inattendu du podium.

Le club des Midlands a prolongé son conte de fées en même temps que les tourments de Tottenham (1-0), jeudi, grâce à Anthony Elanga (28e).



"Il n'y a pas de mal à regarder (le classement)", a commenté le milieu Elliot Anderson, "mais il faut rester lucide et garder les pieds sur terre".

Manchester City, le quadruple champion d'Angleterre en titre, a lui chuté à la septième place après une nouvelle déconvenue face à Everton (1-1), quinzième de Premier League.



Malgré une floppée d'absents (Ederson, Walker, Dias, Stones, Rodri, Grealish...), l'équipe de Pep Guardiola disposait d'un effectif largement supérieur à celui des "Toffees" au coup d'envoi. Et un quart d'heure après, elle menait déjà grâce à Bernardo Silva (14e, 1-0).

Mais les "Citizens" ne savent plus tenir un résultat, ni contenir les fuites dans leur défense, et Iliman Ndiaye en a profité avec un superbe enchaînement individuel (36e, 1-1).



Et de l'autre côté du terrain, Erling Haaland n'est plus la bouée de secours sur laquelle les Mancuniens ont souvent pu se reposer, dans le passé: l'avant-centre norvégien, auteur d'un seul but en décembre, a échoué sur penalty devant Jordan Pickford (53e).

Depuis fin octobre, les champions en titre n'ont gagné qu'une fois en treize rencontres (contre trois nuls et neuf défaites), toutes compétitions confondues.



Pour se consoler, City peut se dire que la situation est encore pire chez le voisin honni: Manchester United végète à la quatorzième place de Premier League après s'être incliné 2-0 chez Wolverhampton, jeudi.



Les "Red Devils" ont subi une quatrième défaite en cinq rencontres de championnat, plombés par l'exclusion de leur capitaine Bruno Fernandes (47e) et la vista de Matheus Cunha, qui a marqué sur un corner direct (58e, 1-0) puis a offert un but tout fait pour Hee-Chan Hwang (90e+9).



Les "Wolves" du nouvel entraîneur Vitor Pereira quittent eux la zone rouge avec un petit point de plus que Leicester (18e, 14 pts), le premier relégable.

Le Croate Ivan Juric a lui manqué sa première à la tête de Southampton, la lanterne rouge (20e, 6 pts) battue 1-0 par West Ham.



Enfin, le carton du "Boxing Day" a été signé par Newcastle, un joli 3-0 contre Aston Villa à St James' Park, où les visiteurs ont subi une longue infériorité numérique (expulsion de Jhon Duran à la 32e).



Les "Magpies" se sont régalés sur des buts d'Anthony Gordon, Alexander Isak et Joelinton, de quoi prolonger leur bonne série: trois victoires successives, avec onze buts marqués et aucun encaissé !