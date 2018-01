Liverpool rebondit

Liverpool s'est repris contre Huddersfield (3-0) après son élimination en Coupe d'Angleterre, tandis qu'Henrikh Mkhitaryan a fait ses débuts au sein d'un catastrophique Arsenal, battu à Swansea (3-1) mardi en ouverture de la 25e journée, à un peu plus de 24 heures de la fermeture du mercato.

Si en coulisses les dirigeants s'agitent pour attirer des nouveaux noms (Aubameyang à Arsenal? Giroud à Chelsea? Mahrez à Manchester City?), sur le terrain, la Premier League a bien repris ses droits après un week-end de Coupe d'Angleterre.

Et au classement, Liverpool (50 pts) s'est donné un peu d'air en confortant sa quatrième place synonyme de Ligue des champions. Les "Reds" prennent provisoirement cinq longueurs d'avance sur Tottenham (5e avec 45 pts), avant le choc de la 25e journée contre Manchester United (2e) à Wembley pour, sans doute, la première apparition d'Alexis Sanchez en championnat pour les "Red Devils".

L'ancien club du Chilien a lui réalisé la mauvaise opération. Après sa défaite chez l'ancienne lanterne rouge, Arsenal (6e avec 42 pts) a désormais huit points de retard sur les places qualificatives pour la C1.

Le leader Manchester City, qui vient de casser sa tirelire pour recruter pour 70 millions d'euros le défenseur français de Bilbao Aymeric Laporte, recevra lui la nouvelle lanterne rouge, West Bromwich.

Battu par West Bromwich en FA Cup (3-2) et Swansea en championnat (1-0), après avoir été formidable contre le leader Manchester City (4-3), Liverpool a bien rebondi face à un promu pas franchement convaincu de ses chances.

Jürgen Klopp avait d'ailleurs choisi de reposer sa recrue vedette Van Dijk et l'Allemand a très bien pu se passer des prouesses défensives du Néerlandais.

Les "Reds" ont dominé sans partage et n'ont jamais ou presque été en danger.

Can a donné l'avantage à Liverpool en reprenant en force un ballon dégagé par la défense des "Terriers" (26) puis Firmino a plié le match en trompant Lössl dans un angle fermé (45+1) juste avant la pause.

En fin de match, Salah y est allé de son penalty pour parfaire le score (77).

Cela avait pourtant bien commencé pour les "Gunners".

Malgré les tractations en coulisses autour de l'arrivée d'Aubameyang et du départ de Giroud (entré en cours de match), les Londoniens avaient débuté la rencontre du bon pied face à des Gallois qui étaient alors derniers du championnat.

Monreal avait repris un centre d'Özil (33) pour ouvrir la marque et la soirée s'annonçait tranquille. Mais, moins d'une minute plus tard, l'Allemand était dépossédé du ballon et Clucas égalisait pour les Gallois (34).

A l'heure de jeu, Henrikh Mkhitaryan faisait des premiers pas plein d'espoir sous son nouveau maillot, en remplacement d'Elneny (60).

Et quatre minutes plus tard: patatras!

Cech manquait complètement un dégagement anodin pour offrir le ballon du 2-1 à Ayew.

Clucas doublait la mise en fin de match (86) pour humilier les Londoniens et donner une deuxième victoire consécutive aux "Swans", qui sortent provisoirement de la zone rouge.

Arsène Wenger a bien besoin de renforts avant la fermeture du mercato: les "Gunners" n'ont gagné qu'une seule fois lors des cinq dernières journées.