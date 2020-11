Liverpool ne pourra bientôt plus aligner 11 joueurs valides

Pourl'entraîneur de LiverpoolJürgen Klopp, les grosses écuries de la Premier League pourraient être bientôt incapables d'aligner 11 joueurs valides, à moins que des changements structurels ne soient apportés pour protéger le bien-être d'équipes épuisées parl'enchaînementfrénétique des matches. "Si nous continuons à jouer mercredi soir et samedi à 12h30, je ne suis passûr que nous(lessept équipes anglaises participant à la C1 ou la C3) finissionsla saison avec 11 joueurs", a déclaréKlopp dimanche dans une interviewà Sky Sports, le principal détenteur de droitsTVdematches dePremier League. Déjà confrontés à une série de blessures, les Reds joueront l'Atalanta Bergame en C1 mercredi soir avant de se déplacer samedi (12h30 GMT) à Brighton en championnat,soittroismatches en six jours et demi depuis celui de Leicester dimanche soir (3-0). LaPremierLeague estle seul championnat européen majeur à ne pas avoir renouvelé la mesure instaurée la saison dernière permettantjusqu'à cinq changements par match. "Tout le monde me dit que c'est difficile, mais c'est (avant tout) difficile pour les joueurs. Voilà la vraie difficulté. Pourle reste, ils'agit juste d'une décision prise dans un bureau", a attaqué Klopp, ciblant particulièrementles diffuseurs du championnat anglais, qui plaident pour le maintien à l'identique du calendrier des compétitions, en vertu des contratssignés. "Si on me parle encore de contrats, je vais devenir fou car ils n'ont pas été pensés pour une saison avec le Covid", a martelé Klopp. "Nous devons tous nous adapter", a-t-il exhorté, proposantsurle ton de la plaisanterie d'offrirles points de la victoire àBrighton, où se déplace samedi Liverpool. Klopp a souligné que ses plaintes n'étaient pas fondées sur l'intérêt personnel de son club, champion en titre: "Il n'a jamais été question de nous quand j'en ai parlé, ils'agit de touslesjoueurs". "Ils'agit desjoueurs anglais, de touslesjoueurs qui vont jouer le championnat d'Europe", a-t-il poursuivi. Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré que son équipe était "vouée à l'échec" lorsqu'elle a été confrontée à la même situation au début dumois, après avoir affrontémercredi soir Istanbul Basaksehir en Ligue des champions, trois jours avant un coup d'envoi à l'heure du déjeuner le samedi à Everton. "J'ai regardé notre programme et il est brutal. On affronteArsenal pourleBoxingDay (le 26 décembre, NDLR) puis Aston Villa deux jours plus tard",s'est aussi plaint Frank Lampard, l'entraîneur de Chelsea. Son homologue d'Arsenal Mikel Arteta, s'est également plaint de la situation actuelle, aggravée par les matches internationaux et les tests positifs au nouveau coronavirus. "Nous avons un nombre incroyable de matches à venir", a déploré l'Espagnol, dont l'équipe est actuellement 11e, alors que cinq joueurs de son effectif sont désormais blessés et deux positifs au Covid-19.