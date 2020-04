Liverpool met une partie de ses salariés en chômage partiel

Liverpool a annoncé samedi qu'il allait placer une partie de son personnel non-joueur en chômage partiel en raison des conséquences économiques liées à la pandémie de coronavirus.

Les salariés bénéficieront du programme de chômage partiel mis en place par le gouvernement britannique qui prend en charge 80% des revenus jusqu'à 2.500 livres par mois (soit 2.800 euros), le club ajoutant les 20% restant.

"Les employés seront payés à 100 % de leur salaire afin de s'assurer qu'aucun membre du personnel ne soit financièrement défavorisé", précise ainsi le leader du championnat d'Angleterre dans un communiqué.

Trois autres clubs de l'élite, Tottenham, Newcastle et Norwich, avaient déjà annoncé des mesures similaires.

Concernant les joueurs et de possibles réductions de salaires, Liverpool ajoute que "les discussions sont complexes et, par conséquent, le processus est en cours".

Une déclaration qui intervient alors que le gouvernement britannique a appelé jeudi les joueurs de Premier League, accusés de profiter des mesures de soutien à l'économie, à renoncer à une partie de leur salaire.