Lionel Richie, le faiseur de tubes

Depuis environ 30 ans, Lionel Richie n'a jamais regardé en arrière, ni lorsque les Commodores étaient le premier groupe pop-R&B des années 70, ni pendant les années 80, lorsqu'il était l'un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus populaires de la planète.

Mais, comme l'année 2003 promet d'être l'année la plus dynamique de l'illustre carrière de Lionel Richie, avec sa tournée de concerts aux USA et la sortie de 4 albums/compilations, Lionel Richie admet qu'il a finalement pris conscience de ce qu'il a fait dans le passé aussi bien que de ce qu'il va faire dans le futur.

Comme le disent les pilotes de Formule 1, se plait à rappeler Lionel Richie, "Ce qui est derrière vous ne compte pas. Je ne regarde jamais en arrière ! Mais je pense que maintenant il est temps de raconter mon histoire".



The Definitive Collection



L'histoire se raconte d'elle-même par la compilation des plus grands tubes de sa carrière: The Definitive Collection est sorti aux USA et au Canada en février 2003. C'est un résumé de tous les plus grands succès de Lionel Richie à ce jour.

L'histoire de Lionel Richie, c'est aussi plus de 100 millions d'albums vendus dans le monde, une flopée de Grammy Awards et autant de tubes au sommet des hit-parades de la pop music. Three Times a Lady, Still, Endless Love, Truly, Hello, All Night Long, Say You, Say Me et Easy sont devenus des standards de la nouvelle génération.

Lionel Richie rappelle que Frank Sinatra lui a un jour déclaré: "Si tu fais un tube et que tu entends les gens le chanter encore et encore, tu feras une carrière, et si tu fais plus d'un tube, alors tu es l'homme le plus chanceux de la terre !".

Cependant, c'est seulement en 2001, lorsqu'il s'est produit en concert à Wembley-Londres, 4 soirs consécutifs, à guichets fermés, que Lionel Richie a compris l'importance de ce qu'il avait réalisé: "C'est moi qui suis resté éloigné pendant un certain temps, pas les fans. Normalement, si vous vous absentez de la scène pendant des années, c'est 'le baiser de la mort' et on vous oublie. Mais là, des années plus tard, ils étaient présents, plus forts et avec plus de voix que jamais. Je pensais qu'ils étaient venus pour m'écouter chanter. Non, j'ai découvert que le plus grand des compliments, c'est quand votre public veut chanter avec vous. J'ai seulement fait acte de présence. Le concert était dans le public".



The Commodores



La vie de Lionel Richie a débuté le 20 juin 1949 à Tuskegee dans l'Alabama. Il a grandi sur le campus de l'université de Tuskegee, où une partie de sa famille travaillait.

En 1968, des copains d'université, Milan Williams, Ronald LaPread, William King Jr., Thomas McClary et Walter "Clyde" Orange se sont joints à Lionel Richie (chanteur et saxophoniste) pour former un groupe qu'ils

appelèrent "Commodores", un mot qu'ils trouvèrent dans un dictionnaire en le pointant du doigt, au hasard d'une page.

Ils se sont fait une réputation de chanteurs de "hard funk". Le groupe a gagné, lors d'une audition en 1971, le droit de faire la première partie des concerts des Jackson 5. Il a signé un contrat avec la firme de disques Motown pour accompagner les Jackson 5 pendant près de deux années, avant de sortir un premier album.

Les Commodores ont mis le feu en 1974 avec Machine Gun, succès du Top 40 Pop et Top 10 R&B. Lionel Richie devint le principal auteur-compositeur du groupe. Trois albums de platine et une avalanche de tubes suivirent: Three Times a Lady, Still, Just To Be Close To You, ...

Jusqu'à ce que Lionel les quitte en 1982, les Commodores furent le groupe le plus rentable de la Motown.



Lady



En 1980, Lionel écrit et produit, pour Kenny Rogers, le tube connu de tous Lady, et, l'année suivante Endless Love, son fameux duo avec Diana Ross, qui est resté "au Top 1" pendant 9 semaines et devint la chanson-tube la plus célèbre de l'histoire de Motown.

Il sort un album solo éponyme en 1982. Ce disque a connu un grand succès avec la chanson Truly qu'il avait écrite à l'origine pour Barbra Streisand. Son second album Can't Slow Down paru en 1983, eut encore plus de succès et lui rapporta le très rare "Diamond Award" de la RIAA, pour plus de 10 millions d'albums vendus.



All Night Long



En 1984, Lionel Richie clôt la cérémonie des Jeux olympiques à Los Angeles en chantant sur scène et devant les téléspectateurs du monde entier: All Night Long.

Il co-écrit ensuite, avec Michael Jackson, We Are The World, qui devient, en 1985 "quadruple titre de platine" et rapporte des millions de dollars versés au bénéfice de la lutte contre la famine en Afrique.



Say You Say Me



Cette même année, il écrit la chanson Say You Say Me pour le film "White Nights", qui devient numéro 1 et lui rapporte un "Academy Award" de la meilleure chanson originale de film.

Il a remporté ainsi, au cours des années 80, 10 "American Music Awards", 6 "People's Choice Awards" et 1 "Golden Globe Award".

Après avoir écrit trois albums solo, Lionel Richie décide de s'arrêter pendant presque 10 ans, même si, pendant ce temps, il écrit 3 nouvelles chansons pour son album Back to Front en 1992. Au cours de cette période, il en profite pour faire le point.

En 1996, il sort Louder Than Words suivi de Time en 1998. Il se produit ensuite en tournée avec Tina Turner. Puis, en 2001, il nous livre son album Renaissance et effectue une grande tournée mondiale.

"Je ne pouvais pas rester allongé sur une plage" dit Lionel Richie, "j'éprouve du plaisir à écrire des chansons, je n'ai jamais cessé d'en écrire et c'est ce que j'aime !".