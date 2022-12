Lindsay Lohan veut rejoindre le MCU

Elle fait son grand retour sur Netflix dans Noël tombe à pic qui s'est hissé à la deuxième place du top 10 de la plateforme. Et voilà maintenant que Lindsay Lohan exprime son intérêt pour rejoindre le Marvel Cinematic Universe. L'éternelle héroïne de Mean Girls, dont la carrière connaît des hauts et des bas, semble être sur la voie du renouveau.



Dans une interview, Lohan discute de son nouveau film, Noël tombe à pic, dont elle est également productrice, et révèle ce qu'elle souhaiterait faire ensuite. L'actrice explique qu'elle aime "voir ce qui vient", mais ajoute que les comédies romantiques restent un genre qui l'intéresse. En ce qui concerne les autres genres, elle relève qu'elle n'a pas encore fait de films d'action et qu'elle "aimerait faire quelque chose avec…