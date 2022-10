Ligue des champions et Coupe de la Confédération: Un tour à la portée des clubs marocains

Week-end africain par excellence pour un quatuor de clubs marocains. En Ligue des champions, le Wydad et le Raja feront leur entrée en scène pour disputer en dehors de leurs bases les matches aller du 2ème tour préliminaire, tout comme la Coupe de la Confédération avec la Renaissance de Berkane et l’ASFAR qui aborderont ce même stade de la compétition.



En C1, le bal sera ouvert, samedi à partir de 16h30 au stade Général Senyi Kountche à Niamey, par l’opposition Raja-ASN Nigelec du Niger. Un match qui s’annonce à la portée des Verts qui s’étaient déplacés jeudi à bord d’un vol spécial à destination de la capitale nigérienne, disposant donc d’un peu plus de 24 heures pour s’acclimater avec les conditions du déroulement de la partie.



L’équipe du Raja devait se contenter vendredi d’une seule séance d’entraînement afin de peaufiner les ultimes réglages, sachant que le coach tunisien Mondir Lakbiyer avait fait part de son intention de revoir son onze de départ, au moment où il devra faire sans Mohamed Zrida non encore remis de sa blessure contractée au niveau de l’épaule.



Le Raja qui connait une entame difficile en championnat est sommé de secouer le cocotier et de sceller le sort de cette rencontre bien avant le match retour qui se jouera à huis clos.



A l’instar du Raja, le Wydad, champion sortant, se déplacera à Port Harcourt pour donner la réplique, dimanche à 16h00, à la formation nigériane de Rivers United FC.



En dépit du fait de se produire à l’extérieur, le WAC se trouve bien placé pour négocier sans dégât ce tour de chauffe et décrocher pour la huitième fois de suite une qualification à la phase de poules, avec à la clé l’ambition de conserver l’élan victorieux en C1, pour atteindre six succès de rang, ce qui serait une première.



Pour l’entraîneur des Rouges, Lhoucine Ammouta, lauréat de la C1 avec le WAC en 2017, tout prête à croire à l’optimisme après un bon démarrage sur le plan national, ajoutant que « les joueurs s’étaient libérés davantage après la victoire au détriment de la RSB et que le groupe va tout faire pour regagner le bercail avec un résultat positif ».



En ce qui concerne l’effectif, le WAC sera privé des services de Hamid Ahdad, au moment où Zouheir El Moutarraji est incertain. En revanche, le club a pu récupérer Aymane El Hassouni, l’une des cartes gagnantes du staff technique.



En Coupe de la Confédération, la Renaissance de Berkane, tenante du titre, affrontera, dimanche à 16h00 à Johnson Arena à Logos, le club nigérian de Kwara United.

La RSB, qui s’était rendue vendredi matin au Nigeria à bord d’un vol spécial en compagnie du Wydad, est tenue d’honorer son statut de champion face à un adversaire qui ne manquera certainement pas de jouer à fond ses chances.



Au grand complet, la formation berkanie est outillée pour dépasser ce tour, idem pour l’ASFAR, seul club national à jouer le match aller à domicile, dimanche à 20 heures contre les Guinéens d’Anglogols Ashanti Golden Boys Siguiri.



Les Militaires doivent retenir la leçon du match du premier tour préliminaire où ils s’étaient fait quelques frayeurs avant de rectifier le tir au match retour loin de leur base devant Remo Stars du Nigeria.

En tout cas et au vu de l’armada de qualité dont dispose le club de l’ASFAR, celui-ci devrait être présent, en principe, lors des tours avancés du tournoi.



Mohamed Bouarab