Ligue des champions et Coupe de la CAF: Les adversaires des clubs marocains connus

Le Raja et le Wydad de Casablanca affronteront respectivement les Libériens de LPRC Oilers et les Ghanéens de Hearts of Oak, pour le compte du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF de football. La Confédération africaine de football (CAF) avait décidé de tenir simplement l'aller de la confrontation entre Hearts of Oak et Kamsar (Guinée) au Ghana, en raison de la situation sécuritaire en Guinée. Cette rencontre s'est soldée par la victoire des Ghanéens (2-0). Les Verts, champions de la dernière Coupe de la CAF, vont affronter le LPRC Oilers, qui en dépit de sa défaite au retour face aux Togolais d'Asco Kara (1-2), s'est qualifié grâce à sa large victoire à l'aller (3-0). Les deux représentants du football marocain avaient été exemptés du premier tour préliminaire. Les matchs du deuxième tour auront lieu les 15 et 16 octobre (aller), et les 22 au 23 octobre (retour). En Coupe de la CAF, les matchs du premier tour préliminaire, disputés ce week-end, ont placé les deux représentants du football marocain, l'AS FAR et la Renaissance sportive de Berkane (RSB), dans une confrontation purement maghrébine lors du 32ème tour. Après la qualification de l'équipe des FAR en ramenant un nul blanc (0-0) du Stade de l'Amitié à Cotonou face aux Béninois du Buffles FC, après sa victoire lors du match aller 3-1, le club marocain se retrouvera au tour suivant dans une forte confrontation avec l'équipe algérienne de la JS Kabylie finaliste de la précédente édition devant le Raja de Casablanca. Quant à la RSB qui a été dispensée du tour préliminaire, elle affrontera l'équipe tunisienne l’US Ben Guerdane, qui s'est qualifiée pour ce tour après avoir battu l’équipe de l’AS police, championne du Niger, 3-2 au total des deux matchs aller et retour. Les matchs de ce tour se joueront le 15 ou 17 octobre,(aller) et les matchs le 22 ou 24 du même mois.