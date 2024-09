Ligue des champions et Coupe de la CAF: La passe de trois des clubs marocains

Les trois clubs marocains ayant disputé le 2ème tour préliminaire des compétitions interclubs africaines de football se sont qualifiés pour la phase de groupes, dont le tirage au sort est prévu le 7 octobre au Caire.



Les formations marocaines ont confirmé à domicile, après les résultats positifs décrochés chez leurs adversaires respectifs.

Ainsi, la Renaissance sportive de Berkane a affiché, d'emblée, ses ambitions pour cette édition.



Les Oranges, vainqueurs à l’aller à Cotonou par 2 à 0 face à Dadje FC, ont alourdi l'addition dans leur fief et devant leur public, en pulvérisant les Béninois (5-0).



Habitués des tours avancés de cette compétition, les hommes de Mouine Chaabani se positionnent comme des prétendants sérieux au titre de cette édition, après une finale amèrement perdue l'année dernière.



Pour sa part, le Raja de Casablanca, triple vainqueur de la Ligue des Champions en 1989, 1997 et 1999, a signé un retour remarquable dans la compétition. Absents de la précédente édition, les Verts n'ont pas laissé filer leur chance pour disputer la phase de poules.

Face aux Ghanéens de FC Samartex, les champions du Maroc ont dicté leur loi au match retour.

Ainsi, le Raja a accédé à la phase de poules et tentera sûrement de s'en extirper pour continuer l'aventure.



De son côté, l’AS FAR avait un rendez-vous important avec l’histoire.

Les Militaires, en accueillant Al Merrikh une semaine après avoir arraché le nul (2-2) à Juba, visaient à retrouver la phase de groupes de la Ligue des champions, pour continuer la progression d’un club qui ne manque pas d’arguments pour aller de l’avant.



Les hommes de Czeslaw Michniewicz ont pu compter sur leur effectif bien riche et l'appui indéfectible de leurs supporters pour l'emporter (2-0) au match retour.