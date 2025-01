Ligue des champions d’Afrique : L’AS FAR confirme, le Raja se relance

Le football africain a offert ce week-end un théâtre d’ardeur tactique et d’émotions intenses. Sur les terrains, deux équipes marocaines, le Raja de Casablanca et l’AS FAR, ont marqué leur territoire dans la Ligue des champions.



Ces deux victoires, aussi précieuses que stratégiques, traduisent bien plus qu’une simple lutte pour les points : elles témoignent d’un regain d’espoir, d’un sursaut d’orgueil et de l’implacable recherche de grandeur sur la scène continentale.



Au stade bouillonnant d’Arbi Zaouli, le Raja de Casablanca, mal en point dans cette phase de groupes, a prouvé que le football est une affaire de caractère. Face à une équipe de Mamelodi Sundowns reconnue pour son jeu technique et sa capacité à dominer, les Verts ont choisi de répondre avec une arme redoutable : l’âme collective.



Dès le coup d’envoi, le Raja a affiché ses intentions, multipliant les incursions offensives. Soutenus par une foule déchaînée, les Casablancais ont imposé un rythme effréné. Toutefois, le premier coup de théâtre est venu des Sud-Africains, avec un but signé Ikram Rayerns, finalement annulé pour hors-jeu. Cette décision, loin de calmer les esprits, a donné au jeu une autre dose d’intensité.



Le tournant du match intervient à la 40ème minute : un tacle imprudent de Jerry Obas sur Youssef Najari conduit à une expulsion directe. Réduits à dix, les Sundowns ont vu leur structure se fissurer. C’est alors que Youssef Belaamri a offert un centre millimétré à Benaissa Ben Omar dans le temps additionnel de la première mi-temps, permettant au Raja de prendre un avantage crucial (1-0).



Revenus des vestiaires, les joueurs du Raja ont poursuivi leur domination, cherchant à enfoncer le clou. Adam Nafati s’est particulièrement illustré par deux frappes puissantes, toutes deux repoussées avec brio par le gardien sud-africain Ronwen Williams. Cependant, la donne a changé à la 81ème minute : l’expulsion de Marouane Zila pour un tacle violent a redonné espoir aux Sundowns. Malgré une fin de match tendue marquée par un troisième carton rouge, cette fois pour Khuliso Mudau, le Raja a tenu bon, scellant une victoire aussi laborieuse que méritée.



Avec ces trois points, le Raja passe à la troisième place du groupe, ravivant ses espoirs de qualification. Pour une équipe longtemps critiquée pour son irrégularité, cette victoire est un symbole de renaissance.



À quelques centaines de kilomètres de Casablanca, l’AS FAR accueillait l’AS Maniema Union au stade d’honneur de Meknès. Si le Raja a gagné par la fougue, les Militaires, eux, ont triomphé par la maîtrise. Leur victoire 2-0 les installe solidement à la première place du groupe B, confirmant leur statut de sérieux prétendants au sacre continental.



Dès les premières minutes, l’AS FAR a démontré pourquoi elle est leader de son groupe. Khaled Ait Ouarkhrane a ouvert le score à la 13ème minute après une combinaison parfaitement orchestrée. Ce but précoce a mis en lumière l’organisation tactique des Militaires, capables d’étouffer leurs adversaires tout en exploitant le moindre espace. Le second but, inscrit par Amine Zahzouh sur coup franc direct à la 45e+3, a marqué l’apogée de cette domination. Un tir puissant, précis, et une exécution qui témoigne du travail rigoureux effectué sur les balles arrêtées.



En seconde période, bien que l’AS Maniema ait tenté de réagir, la défense marocaine s’est montrée intraitable. Rabie Hrimat, impérial dans les airs, a failli inscrire un troisième but de la tête, mais c’est surtout le gardien de l’AS FAR qui a marqué les esprits en sauvant son équipe d’une réduction de l’écart à la 68ème minute. Cette solidité défensive est un atout majeur pour une équipe qui aspire à conquérir l’Afrique.



Si les succès du Raja et de l’AS FAR témoignent de la vitalité du football marocain, ils révèlent également des approches diamétralement opposées. Là où le Raja a puisé dans l’énergie brute et la résilience pour renverser une situation défavorable, l’AS FAR a misé sur la discipline et la gestion du tempo pour conforter sa suprématie.



Alors que les deux équipes marocaines avancent dans la compétition, l’espoir renaît de voir un club du Royaume soulever à nouveau le prestigieux trophée continental. Si les leçons du passé sont retenues, et si l’élan actuel est maintenu, le Raja et l’AS FAR pourraient bien écrire une nouvelle page glorieuse de l’histoire du football africain.



M.O