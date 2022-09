Ligue des champions: Un autre ratage de Liverpool

L'Olympique de Marseille a fini par céder mercredi soir à Tottenham (2-0), à dix contre onze pendant une mi-temps, pour la 1re journée de Ligue des champions, où le coup de tonnerre est venu de Naples, qui a balayé Liverpool (4-1).



Groupe A

Finaliste la saison dernière, Liverpool s'est pris les pieds dans le tapis à Naples (4-1), une lourde défaite dans un début de saison poussif.



Piotr Zielinski a réussi un doublé, dont un penalty, accompagné par Frank Zambo Anguissa et Giovanni Simeone. Et encore, Victor Osimhen a manqué un deuxième penalty pour les Napolitains.

Luis Diaz a réduit le score à 4-1 pour l'équipe de Jürgen Klopp.



Le Stade Maradona, anciennement San Paolo, ne réussit décidément pas aux Reds. Deux ans plus tôt, le Napoli les avait déjà battus (2-0), avec deux buts dans les dix dernières minutes. Et en 2018, le club italien s'était imposé avec un but de Dries Mertens à l'ultime minute du match.



L'entrée en matière en C1 est décidément dure pour les clubs de Glasgow, puisqu'après le 3-0 encaissé par le Celtic contre le Real Madrid, mardi, les Rangers ont été corrigés 4-0 à Amsterdam par l'Ajax, avec notamment un numéro du Ghanéen Mohammed Kudus sur le troisième but.



Groupe B

Antoine Griezmann a offert la victoire à l'Atlético de Madrid contre le FC Porto (2-1) au bout de la nuit, d'une tête au second poteau à la 90e+11!

Ne jouant que les dernières demi-heures des matches pour un problème de contrat faisant monter le prix de son prêt s'il joue trop, "Grizou" a embrassé l'écusson de son club.



Le leader de l'équipe de France a sorti son équipe d'une fin de match au temps additionnel intense, avec un premier but des "Colchoneros" à la 90e+1, par Mario Hermoso, une égalisation de Porto sur penalty par Mateus Uribe, pour une faute de main du même Hermoso, et enfin, la délivrance d'"Antoine".



L'Atlético est accompagné en tête du groupe par le Club Bruges qui, pour sa cinquième participation d'affilée, a battu le Bayer Leverkusen grâce à un but de l'Ivoirien Abakar Sylla.



Groupe C

Le Bayern Munich a remporté l'affiche de la soirée en dominant l'Inter Milan (2-0) à San Siro. L'homme du match est Leroy Sané, buteur sur un enchaînement digne d'un numéro de cirque, amorti du pied et contrôle poitrine avant d'aller battre André Onana. Sané a aussi provoqué un but contre son camp de Danilo D'Ambrosio.



Dans ce groupe très relevé avec trois monstres européens aux 14 C1 (6 pour le Bayern, 5 pour le Barça, 3 pour l'Inter), Barcelone a logiquement disposé du Viktoria Pilsen (5-1), avec un triplé de Robert Lewandowski et un super Ousmane Dembélé, double passeur.



Groupe D

Entrée manquée. Réduits à dix dès le début de la seconde période pour une faute de Chancel Mbemba sur Son Heung-min en dernier défenseur, les Marseillais ont fini par craquer sur une tête de Richarlison, oublié par la défense.



Le Brésilien a signé un doublé quelques minutes plus tard, encore de la tête, remportant facilement son duel avec Samuel Gigot.

Juste avant l'ouverture du score, les hommes d'Igor Tudor, avec Dimitri Payet sur le banc, venaient de manquer une occasion de mener par Amin Harit.



Ils commencent par une défaite comme deux ans plus tôt, pour leur retour en C1, où ils avaient été surpris par l'Olympiakos Le Pirée dans le temps additionnel. Cette saison-là l'OM n'avait pris que 3 points sur 18.



"Le rouge nous a tués", a regretté Valentin Rongier, le capitaine de l'OM, au micro de Canal Plus. "On est frustré, on a vu qu'à 11 contre 11 on faisait jeu égal, voire on dominait cette équipe".



Dans ce groupe, le Sporting Portugal prend la tête, après avoir surpris le tenant de la Ligue Europa, l'Eintracht Francfort (3-0), balayé dans son stade pour son premier match en C1 depuis... la finale 1960 perdue contre le Real Madrid (7-3).

Les Marseillais reçoivent Francfort la semaine prochaine dans le duel des vaincus pour se relancer.