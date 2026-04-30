C1: L’Atlético et Arsenal font match nul

L’Atlético de Madrid et Arsenal se sont neutralisés (1-1), mardi soir au stade Metropolitano de Madrid, lors du match aller des demi-finales de la Ligue des champions.



Les Gunners ont ouvert le score juste avant la pause sur penalty, transformé par Viktor Gyökeres (44e). Au retour des vestiaires, l’Atlético a réagi rapidement : un penalty accordé pour une main de White a été converti par Julián Álvarez (56e), permettant aux Madrilènes de revenir au score (1-1).



La rencontre a également été marquée par une action litigieuse à la 76e minute, lorsque l’arbitre a d’abord sifflé un penalty pour une faute de Hancko sur Eze dans la surface, avant de revenir sur sa décision après intervention de la VAR et consultation de l’écran.

Ce match intense a par ailleurs été émaillé par des blessures, notamment celles de Giuliano Simeone et de Julián Álvarez, tous deux contraints de quitter le terrain.

