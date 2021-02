Ligue des champions : Les clubs sud-africains dans de beaux draps

La CAF a adressé une lettre à la Fédération sud-africaine de football (SAFA) afin que celle-ci trouve une solution au problème de ses clubs engagés dans les compétitions interclubs, Ligue des champions et Coupe de la Confédération. Ces derniers ne peuvent se déplacer pour affronter leurs adversaires respectifs en raison de la menace réelle du nouveau variant sud-africain du Coronavirus. Cette réunion d’urgence qui devait avoir lieu vendredi intervient juste après que la Confédération africaine a décidé l’annulation du match qui devait opposer le club algérien de Chabab Belouizdad à Mamelodi Sundowns pour le compte de la seconde journée du groupe B de la Ligue des champions.



Il s’agit là du deuxième cas de report après celui concernant la rencontre de la première journée du groupe C entre le Wydad et Kaizer Chiefs. Un match qui devait avoir lieu vendredi au Caire avant d’être décalé au 28 courant. Puis rien de tout cela, puisque l’Union égyptienne de football s’est excusée, prétextant que l’Egypte ne pourra pas accueillir cette rencontre à la date du 28 février. Il convient de rappeler que la Fédération Royale marocaine de football avait saisi la Commission d’organisation des compétitions interclubs de la CAF pour l’informer «de la décision des autorités marocaines de ne pas autoriser le match WAC/Kaizer Chiefs pour des raisons sanitaires, suite à l’évolution récente de la pandémie de Covid-19».



