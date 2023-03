Ligue des champions : Les choses sérieuses ne font que commencer pour le Wydad et le Raja

Le Wydad de Casablanca s’est qualifié aux quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique de football à l’issue de son match nul face au club congolais de l'AS Vita Club (0-0), samedi au stade Alphonse Massamba-Debat de Brazzaville, en match de la 5e journée du groupe A de cette compétition.



A l’issue de cette rencontre, le WAC se maintient à la 1ère place du groupe avec 10 points, suivi de la JS Kabylie (7 pts), Vita Club (4 pts), et Petro Atlético (4 pts).

Lors de la 6 e et dernière journée de la phase de poules, le représentant du Maroc et tenant du titre croisera le fer avec le club algérien de la JS Kabylie.



Le Raja Club Athletic (RCA) de Casablanca a réalisé, lui aussi, un match nul précieux (1-1) face au Vipers Sports Club ougandais dans le match qui les a opposés samedi à Kampala pour le compte de la 5e journée du groupe C.



Avec ce précieux nul dans ce match de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF), le RCA arrive en tête du classement du groupe C.



Le RCA a pris les devants dès le début de la 18e minute grâce à Soufiane Benjedida, avant qu'Abubakar Lawal ne parvienne à signer l'égalisation pour les Vipers dans le dernier souffle de la première mi-temps.



A l'issue des matchs de ce tour, le club casablancais porte à son actif 13 point en tête du groupe C, devant Simba de Tanzanie avec 9 points, Houria de Guinée à la troisième place avec 4 points, tandis que le club ougandais des Vipers est arrivé quatrième avec deux points.