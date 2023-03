Ligue des champions : Le WAC vise la victoire sur la JSK pour s’offrir la pole position

Contrairement au Raja qui devait disputer vendredi un match formel contre les Tanzaniens de Simba, pour le Wydad et l’ASFAR, ça sera une autre histoire.



En Ligue des champions, le WAC affrontera, ce samedi à partir de 22 heures au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, l’équipe algérienne de la Jeunesse Sportive de Kabylie pour le compte de la 6ème journée du groupe A. Si la qualification est acquise pour les deux protagonistes, il n’en demeure pas moins que l’enjeu est la pole position du groupe.



Cumulant 10 points chacun, les Rouges n’ont qu’une option, la victoire en vue d’atteindre leur objectif du fait qu’ils étaient défaits au match aller au stade 5 juillet à Alger et qu’il y a une petite revanche à prendre.



Les Casablancais, tenants du titre et triples lauréats de l’épreuve, sont bien outillés pour franchir ce cap et boucler la phase de poules en pole position, ce qui va leur permettre de rencontrer au stade des quarts un second de groupe, en déplacement à l’aller et à la maison au retour.



La CAF a confié l’arbitrage de ce derby maghrébin, qui sera suivi sans aucun doute par un grand nombre de supporteurs wydadis, au referee sud-africain Tom Abongile.



L’autre match de cette poule aura lieu également samedi à 16 heures au stade 11 novembre à Luanda entre Petro Atletico d’Angola et AS.Vita Club de la RD.Congo.



En Coupe de la Confédération, l’ASFAR donnera la réplique dimanche en nocturne (21h00) à la formation togolaise de KARA, match comptant pour l’ultime acte de la poule C, qui aura pour cadre le stade de Kégué à Lomé et sera sifflé par l’arbitre botswanais Joshua Bondo.



Simultanément avec cette partie, du côté du Caire, il y aura une confrontation 100% égyptienne entre Pyramids et Future FC. Après 5 manches, l’ASFAR est leader du groupe avec 10 points, suivie de Pyramides et de Futures avec huit unités au compteur chacun. Autrement dit, les Militaires n’ont besoin que d’un tout petit point pour s’assurer la première place du groupe et poursuivre l’aventure en cette Coupe de la CAF qu’ils avaient déjà gagnée en 2005.



Il convient de rappeler en dernier lieu que le tirage au sort du tour des quarts de finale de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération aura lieu le 5 avril au siège de la CAF au Caire.



M.Bouarab