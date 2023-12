Ligue des champions : Le WAC tenu de rendre une copie convaincante à Abidjan

La compétition africaine interclubs se poursuivra en cette fin de semaine pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules de la C1 et la C2 avec les participations respectives du Wydad de Casablanca et de la Renaissance de Berkane.



En Ligue des champions, le WAC affrontera, ce samedi à 20 heures au stade Felix Houphouët Boigny à Abidjan, la formation de l’ASEC dans un match du groupe B. Une confrontation importante pour les Rouges sommés de stopper la casse après trois déconvenues de rang. Ce qui est inacceptable dans le parcours d’une équipe habituée à gagner des titres ou du moins jouer à fond son coup jusqu’au bout.



Avec 0 point après la surprenante défaite à Marrakech devant les Botswanais de Jawaneng Galaxy, les Rouges n’ont pas droit à l’erreur et, dans le pire des cas, ils doivent revenir à la maison avec le point du nul pour ne pas compromettre leurs chances de qualification au tour suivant.



Au coach Adil Ramzi de trouver la bonne formule susceptible de mener ses protégés à bon port qui, eux, sont tenus plus que jamais à rendre une copie convaincante à même de faire oublier les récentes piètres prestations.



L’autre match de ce groupe opposera également samedi à 14h00 Jwaneng Galaxy au club tanzanien de Simba qui reste sur un nul concédé à domicile face à l’ASEC.



En Coupe de la Confédération, l’équipe de la RSB sera à Bamako pour croiser le fer dimanche à 17 heures avec le Stade Malien. Ce sera une opposition entre deux protagonistes qui occupent la première place du groupe D, bien loin d’être une simple sinécure pour les Berkanis doubles lauréats de l’épreuve. Un match compliqué, certes, mais les joueurs de la Renaissance de Berkane sont bien outillés pour négocier ce cap sans dégâts et pourquoi pas regagner la demeure avec les trois unités de la victoire.



Pour ce qui est de l’autre confrontation de ce groupe, prévue dimanche à 20h00, elle aura pour acteurs les Sud-Africains de Sekhukhune et les Congolais de Diables Noirs.

Il convient de rappeler en dernier lieu que le football national est représenté cette saison en C1 et C2 par le WAC et la RSB après les éliminations prématurées de l’ASFAR en Ligue des champions et du FUS en Coupe de la Confédération.



M.Bouarab