Ligue des champions. Le WAC prend les commandes

Le Wydad de Casablanca s’est imposé face au club congolais de l'AS Vita Club sur le score de 1 but à 0, vendredi au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, en match en retard de la première journée du groupe A de la Ligue des champions d'Afrique de football.



Le Wydad a pris l’avantage grâce à un but contre son camp de Guy Mfingi Magema (55e).

A la faveur de cette victoire, le WAC occupe la première place du groupe avec 6 points, suivi de Petro Atlético et de la JS Kabylie (4 pts), tandis que Vita Club est dernier avec 3 points.



Le football national dans cette C1 continentale est représenté également par le Raja de Casablanca qui a dominé la phase aller du groupe C avec trois victoires en autant de matches aux dépens des Ougandais de Vipers (5-0), des Tanzaniens de Simba (3-0) et des Guinéens de Horoya Conakry (2-0).



Grâce à ces performances, le WAC et le Raja sont bien partis pour se qualifier aux quarts de finale, tour qui se jouera en élimination directe, en matches aller et retour.