Ligue des champions: Le WAC lorgne la victoire à Luanda

Après le Raja, c’est au Wydad de donner la réplique, ce samedi à partir de 14 heures à Estàdio 11 Novembre de Luanda, à la formation angolaise de Petro Atletico pour le compte de la seconde journée de la phase de poules (groupe D) de la Ligue des champions d’Afrique.



Une opposition entre deux habitués de laC1 qui s’étaient déjà affrontés auparavant et dont le dernier face-à-face remonte à l’édition précédente avec une issue favorable au WAC. Pour l’actuel exercice, les choses se présentent autrement mais les Rouges disposent de tous les atouts en vue de négocier sans dégât le cap de Petro Atletico, club qui aurait pu, au terme de la journée inaugurale, ramener la victoire du Caire aux dépens du Zamalek qui n’était parvenu à recoller au score qu’aux ultimes souffles de la partie.



Excepté l’absence d’Ayoub El Amloud, non encore remis de sa blessure contractée avec l’EN des locaux lors de la Coupe arabe des nations, c’est un Wydad au complet qui s’est rendu à Luanda, décidé à réussir pleinement sa sortie et à l’emporter, comme l’a fait savoir, d’ailleurs, le coach du club Walid Regragui. Pour ce dernier,« en dépit des contraintes, le WAC est sommé de gagner », scénario qui permettra au club casablancais de porter son capital points à six unités et de consolider sa place de leader avant le choc du 25 courant à domicile contre le Zamalek. Celui-ci doit affronter, en dehors de ses bases, lors de cette seconde manche, l’autre équipe angolaise de la poule Sagrada, match prévu également samedi à partir de 17 heures.



Pour rappel, le Raja, deuxième club marocain engagé dans cette Ligue des champions, devait se mesurer vendredi au stade 5 Juillet à Alger à son homologue de l’Entente de Sétif (2ème journée du groupe B).



En Coupe de la Confédération, l’unique représentant du football national dans cette épreuve, la RSB, sera, ce dimanche à 17 heures, attendu de pied ferme à Cotonou par l’équipe ivoirienne de l’ASEC Mimosas (2ème journée du groupe D).



Un match qui se déroulera sur un terrain neutre, ce qui doit arranger les affaires des poulains de Florent Ibenge dont les performances fonctionnent en dents de scie en championnat national et qui s’étaient fait quelques frayeurs lors de la première journée, malgré leur victoire par 5 à 3 face à la modeste formation de l’US Gendarmerie du Niger.



Les lauréats de la Coupe de la Confédération en 2020 sont tenus de bien négocier ce virage en vue de baliser le plus tôt possible leur qualification au tour suivant et éviter ainsi la mésaventure de la saison écoulée.



Ça ne sera pas une simple sinécure devant un ASEC, défait lors de la première journée par les Tanzaniens de Simba (3-1) et qui aura à cœur de rectifier le tir. Aux Berkanis de déjouer ce scénario afin de conforter leur statut de leader, sachant que Simba se produira également dimanche au stade Général SeyniKountché à Niamey face à l’US Gendarmerie.



Mohamed Bouarab