Ligue des champions : Le WAC et le Raja déroulent à Nouakchott et au Caire

La qualification à la phase de groupe pour le Wydad et le Raja en Ligue des champions ne devra être qu’une simple formalité après avoir fait l’essentiel, dimanche, en déplacement à l’issue des matches aller.

Le WAC, finaliste malheureux lors de la précédente édition de la C1, n’a fait que dérouler devant la formation mauritanienne du FC Nouadhibou, scellant les débats de cette confrontation déséquilibrée sur le score de 2 à 0, buts de Mohamed Nahiri et d’Ismail El Haddad, intégré en cours du jeu, respectivement à la 34ème minute et à un quart d’heure de la fin du temps réglementaire.

Il faut dire que l’addition aurait pu être beaucoup plus salée, si les Casablancais n’avaient pas pris de haut leur adversaire en voulant tellement bien faire avant de loger le cuir au fond des filets. Autrement dit, face à des calibres de renom, le comportement des joueurs doit être tout autre, tenus de saisir les occasions en vue de tuer le match.

Tout comme le Wydad, le Raja, qui retrouve la Ligue des champions après une longue absence, n’a pas trop fait dans les détails en s’offrant l’équipe libyenne d’Annasr sur la marque de 3 à 1, sachant que ce match s’est joué sur le terrain de Pertosport au Caire.

Il a fallu attendre le second half pour que les Verts trouvent le chemin des filets par l’intermédiaire de la nouvelle recrue rajaouie, le Congolais Fabrice Ngoma (51è). Une petite avance qui n’a duré que le temps d’une vingtaine de minutes, après l’égalisation libyenne sur un but de l’attaquant camerounais du club, Junior Nigongo.

Mais ce n’était que partie remise, puisque les Rajaouis, aucunement tentés par un second revers d’affilée après l’élimination d’entrée en Coupe du Trône, ont repris du poil de la bête, scorant deux fois de suite, but d’Ayoub Nanah et Mohcine Moutawalli.

Contrairement au WAC dont c’était la première sortie en compétition continentale, le Raja avait déjà disputé un match du tour préliminaire, remporté aux dépens de l’équipe gambienne de Brikama United.

Il convient de rappeler que samedi deux clubs marocains ont été engagés dans la Coupe de la Confédération. Ainsi pour le compte des matches aller des 32ème de finale, la RSB et le HUSA, qui se produisaient eux aussi en dehors de leurs bases, ont connu des fortunes diverses, sans pour autant compromettre leur chance de qualification au dernier tour avant la phase des poules.

La RSB, qui avait réussi la saison écoulée à atteindre la finale de la C2, a pu limiter les dégâts à Obuasi, cédant le pas devant les Ghanéens d’Ashanti Gold sur le score 3 à 2, alors que l’équipe berkanie a été menée à la marque par 2 à 0. Quant au Hassania qui a affronté au stade Taeb Mhiri à Sfax le club libyen d’Annasr de Benghazi, il a regagné la maison avec une issue de parité dans l’escarcelle, un partout.