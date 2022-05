Ligue des champions : Le WAC aspire à bien négocier le cap de Luanda

Le Wydad de Casablanca et la Renaissance de Berkane disputeront, ce week-end en dehors de leurs bases, les matches aller du dernier carré des compétitions africaines interclubs.



En Ligue des champions, les Rouges affronteront, samedi à partir de 13 heures à Estadio 11 de Novembro à Luanda, la formation angolaise de Petro Atletico, tandis qu’en Coupe de la Confédération, les Berkanis seront, dimanche à 14 heures, à la rude épreuve des Congolais du TP. Mazembe, rencontre programmée au stade Frederic Kibassa Maliba à Lubumbashi.



Pour sa septième demi-finale de rang, le Wydad a hérité d’un adversaire qu’il connaît fort bien après l’avoir joué à sept reprises dont les deux dernières coïncidaient avec la phase de poules de cette édition de la C1.



Après avoir perdu le premier face-à-face par 2 à 1, les Casablancais ont déroulé à domicile, s’imposant par 5 à 1 lors d’une opposition qui ne ressemblera en rien au choc de cette fin de semaine. Ça sera un premier acte qu’il faudrait négocier avec intelligence gardant en mémoire que dans un contexte pareil, le WAC s’était fait coiffer au poteau l’année dernière par les Sud-Africains de Kaizer Chief à ce tour, alors que les deux protagonistes s’étaient affrontés en phase de groupes.



Le leçon devrait être bien retenue par les protégés de Hoalid Regragui qui reste confiant et estime que la concentration et la détermination seront les mots d’ordre lors de ce match qui se jouera à 50/50. Et d’ajouter que tout le groupe est prêt à jouer à fond ses chances et ne souhaite pas revivre le fâcheux scénario de la précédente édition.



La délégation du WAC, qui s’était déplacée à Luanda à bord d’un vol spécial, a peaufiné les ultimes réglages sur place, s’acclimatant avec les conditions météorologiques, sachant que ce match se déroulera à une heure où le taux d’humidité avoisine les 80% et où le thermomètre frôle les 30 degrés. Ce qui n’est pas évident mais il faudrait faire avec lors de ce match sifflé par l’arbitre algérien Mustapha Gherbal, où le WAC sera privé des services de trois éléments clés : Moayad Ellafi, blessé et pour qui la saison est déjà terminée, Reda Jaadi, non encore rétabli, et Jalal Daoudi, supendu.



Des absences qui, apparemment, ne perturbent pas outre mesure Hoalid Regragui qui a plus d’un tour dans son sac, susceptibles de mener ses poulains à bon port. Et ce afin d’aborder le match retour d’ici une semaine à la maison dans de parfaites dispositions en vue d’entrevoir la finale pour jouer soit les Egyptiens d’Al Ahly, soit les Algériens de Sétif qui croiseront le fer ce samedi soir à 19 heures au stade Al Salam au Caire.



En Coupe de la Confédération, la RSB a hérité cette fois-ci d’un gros morceau, le TP Mazembe. Si certains estiment que les Congolais ont perdu de leur standing ces derniers temps, il n’en demeure pas moins qu’ils restent un sacré client qui va se produire sur une pelouse synthétique qui, de tout temps, l’a avantagé.



Conduits par le Congolais Florent Ibenge, qui se remet après un accident de la circulation, les Berkanis n’auront pas la tâche facile mais au vu de l’effectif aguerri dont ils disposent, ils sont capables de regagner la maison sans dégât.



Il convient de signaler en dernier lieu que l’autre demi-finale de la Coupe de la Confédération opposera également dimanche à 16 heures l’équipe libyenne d’Al Ahly à son homologue sud-africaine d’Orlando Pirates.



Mohamed Bouarab