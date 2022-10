Ligue des champions: Le WAC annonce la couleur d’ entrée

Joli quatre sur quatre des clubs marocains engagés en fin de semaine en compétitions continentales. Le dernier à parvenir à franchir le cap du second tour préliminaire de la Ligue des champions est le Wydad qui, dimanche au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, n’a fait qu’une bouchée de l’équipe nigériane de Rivers United, scellant le sort de cette opposition sur le score sans appel de 6 à 0.



Abordant la partie alors qu’ils étaient défaits à l’aller sur le score de 2 à 1, les Rouges étaient dans l’obligation de gagner afin de poursuivre leur campagne africaine et décrocher une huitième participation de rang à la phase de poules de la C1.



Mission pleinement accomplie des tenants du titre qui ont attendu la demi-heure de jeu pour débloquer la situation sur une talonnade lumineuse d’Ayman El Hassouni pour Ayoub El Amloud qui a ouvert le festival des buts (32è).



Poussé par son grand public et étant dans un grand jour, le WAC n’a pas lâché le morceau, profitant de sa supériorité numérique après l’expulsion du keeper adverse pour corser l’addition grâce aux réalisations de Yahya Jabrane (44è et 69è, s.p.), Bouly Sambou (49è, 56è) et Hamid Ahadad (90è).



A l’issue de cette confrontation, le coach du WAC, Lhoucine Ammouta, a indiqué que « les joueurs étaient déterminés à forcer la victoire et la qualification. Nous avons évité les fautes commises au match aller et l’expulsion du gardien de Rivers United nous a facilité en quelque sorte la tâche ». Pour ce qui est du turn over opéré en deuxième période, Ammouta a jugé que « c’était l’occasion d’intégrer des éléments qui avaient besoin de temps de jeu ».



Qualification donc avec l’art et la manière du Wydad qui rejoint le Raja qui, samedi à domicile, s’était contenté d’une courte victoire par 1 à 0, but de Nahiri, aux dépens de la formation de Niamey du Niger.



Il convient de signaler qu’excepté le club congolais du TP Mazembe éliminé par les Vipers de l’Ouganda, l’ensemble des grosses écuries seront en lice lors de la phase des groupes. Sont donc qualifiés à ce stade de la compétition en plus bien entendu des deux équipes casablancaises, les clubs égyptiens d’Al Ahly et du Zamalek, algériens de la Jeunesse de Kabylie et du CR.Belouizdad, soudanais d’Al Merreikh et d’Al Hilal, tunisien de l’Espérance, tanzanien de Simba, guinéen de Horoya, camerounais de Coton Sport, angolais de Petro Atletico et sud-africain de Mamelodi Sundowns.



En Coupe de la Confédération, les deux représentants du football national, l’ASFAR et la RSB, se sont qualifiés au tour barrage qui verra la présence des clubs reversés de la C1. Ainsi, les Militaires, vainqueurs de la première manche à domicile par 4 à 0, se sont imposés vendredi en Guinée par 1 à 0. Quant aux Berkanis, champions sortants, ils ont réussi à remonter le retard du match aller en se produisant samedi at home. Défaits par 3 à 1 à l’aller, ils ont renversé la donne pour sceller le sort du second acte sur la marque de 2 à 0.



Mohamed Bouarab