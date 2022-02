Ligue des champions: Le Raja vise le petit chelem

Le Raja défiera, ce soir à partir de 20 heures au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, l’équipe guinéenne de Horoya Conakry pour le compte de la troisième journée du groupe B de la Ligue des champions.



Alors que l’autre match de cette poule aura lieu trois heures auparavant (17 heures) entre la formation algérienne de l’Entente de Sétif et son homologue sud-africaine d’Amazulu.



Pour les Verts, l’objectif se veut des plus clairs : boucler la phase aller sur une bonne note, en alignant une troisième victoire d’affilée après les deux précédentes obtenues au détriment d’Amazulu à domicile et de Wifaq Sétif en déplacement sur le score identique de 1 à 0.



Sur le papier, le Raja part avec les faveurs des pronostics face à un adversaire qui ferme la marche avec deux défaites de rang. Un succès permettra non seulement au Raja de conserver la pole position mais aussi de franchir un grand pas vers la qualification au tour des quarts de finale de la C1.



En tout cas, tout le groupe se dit décidé à préserver l’élan victorieux en dépit de l’absence d’un coach attitré pour driver le club. Après le limogeage du technicien belge Marc Wilmots, les joueurs du Raja se produiront sous la houlette de l’entraîneur des gardiens de but, Saïd Deggaye, du fait que la CAF n’a pas autorisé aux pompiers de service, le tandem Bouchaib Lambarki-Mohamed Bekkari, de s’asseoir sur le banc de touche le temps de cette opposition qui sera sifflée par l’arbitre mauritanien Dahane Bidah.



Quant au second représentant du football national dans cette édition 2022 de la Ligue des champions, le WAC, il devra se mesurer, samedi à 20 heures au Complexe Mohammed V, au club égyptien du Zamalek, pour le compte de la troisième manche du groupe D. En Coupe de la Confédération, la Renaissance de Berkane accueillera dimanche à 20 heures l’équipe tanzanienne de Simba, en match comptant pour la troisième journée du groupe D.



Mohamed Bouarab