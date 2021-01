Ligue des champions: Le Raja tout près de la phase de poules

Le Raja donnera la réplique, ce soir à partir de 19 heures au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, à la formation sénégalaise de Teungeth pour le compte du match retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue africaine des clubs champions, édition 2021. Les Verts aborderont cette rencontre alors qu’ils restent sur un nul blanc décroché au match aller sur un terrain qui ne leur avait pas permis de produire leur jeu habituel. Autrement dit,sur la bonne pelouse du Complexe Mohammed V, les poulains de Jamal Sellami sont mieux outillés que leurs adversaires du jour en vue de s’adjuger le gain de la partie et d’obtenir le sésame de la phase de poules. Lors de cette opposition, le Raja devra faire sans son maître à jouer Abdelilah Hafidi, en convalescence mais qui sera bientôt remis de sa blessure pour rejoindre cette fois-ci non pas son club mais le rassemblement du Onze national des locaux qui se prépare au courant de cette semaine à Maâmora, sous la conduite du sélectionneur Hocine Ammouta, aux phases finales du CHAN qui débuteront d’ici une dizaine de jours au Cameroun. Excepté le forfait de Hafidi qui, pour ce match face à un adverse dans les cordes du club champion du Maroc et demi-finaliste de la précédente C1, ne devra pas perturber pour autant les desseins tactiques de Jamal Sellami, tout le groupe est fin prêt et décidé à franchir ce cap. Toutefois, le respect de l’équipe sénégalaise ne doit pas quitter l’esprit des joueurs rajaouis,sommés de continuer la campagne continentale en C1 et d’éviter d’être versés en Coupe de la Confédération, ce qui sera le sort des infortunés de ce tour. Outre l’opposition Raja-Teungeth, d’autres confrontations sont prévues en cette journée de mardi, à savoir Gor Mahia (Kenya)-CR Belouizdad (Algérie), Primeiro de Agosto (Angola)-Kaizer Chiefs (Afrique du Sud), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)-Jwaneng Galaxy (Botswana) et Al Ahly, champion sortant, (Egypte)-Sonidep (Niger). Ce tour devra se poursuivre mercredi et l’on suivra avec grand intérêt la sortie du second représentant du football national en Ligue des champions, le Wydad qui accueillera le Stade Malien sachant que les Rouges auront à remonter le retard du match aller, une défaite par 1 à 0. En Coupe de la Confédération, les couleurs nationales sont défendues par deux clubs, le TAS et la RSB,tenante du titre.L’équipe casablancaise qui découvre l’Afrique s’en sort bien et a pratiquement balisé son chemin à l’ultime tour avant la phase de groupes, et ce après avoir surclassé à l’aller le club béninois de FCESAE par 4 à 0. Le second acte, prévu mercredi, ne devrait être en principe qu’une simple formalité pour les pensionnaires de la D2, tout comme d’ailleurs les Berkanis qui recevront, également demain, les Mauritaniens de Tevragh-Zeina, sachant que le match allers’est terminé sur un nul blanc.