Ligue des champions. Le Raja bien parti pour boucler la phase de poules en beauté

Le Raja affrontera, ce soir à partir de 22 heures au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, le club tanzanien de Simba pour le compte de la sixième journée du groupe C de la Ligue des champions.



Un match purement formel pour les Verts déjà assurés de leur qualification qui plus est en pole position de la poule, et ce après s’être imposés lors de quatre sorties contre une issue de parité. Face aux Tanzaniens, des habitués des tours avancés de la C1, l’occasion se présente pour le Raja, poussé par son public qui ne manquera certainement pas de répondre présent en grand nombre en cette soirée ramadanesque, de boucler cette phase de poules sur une bonne note.



Sur le papier, les Verts partiront largement avec les faveurs des pronostics en vue de décrocher le ticket des quarts, tour dont le tirage au sort sera effectué le 4 avril prochain au siège de la Confédération africaine de football (CAF) au Caire.



Outre le Raja, le second représentant du football national en cette C1, le Wydad, devrait croiser le fer, samedi à 22 heures au complexe Mohammed V, avec la formation algérienne de la Jeunesse Sportive de Kabylie. Cette opposition de la troisième manche du groupe A revêtira une importance particulière du fait qu’elle déterminera qui de ces deux clubs sera leader de la poule. Avant cette partie, JSK et WAC partagent la première place mais avec une meilleure différence de buts pour les Algériens pour qui le nul fera leurs affaires.



Il convient de signaler qu’en Coupe de la Confédération, l’ASFAR jouera en déplacement ce dimanche contre l’équipe togolaise de KARA, match comptant pour la troisième journée du groupe C, alors que l’autre match de cette poule sera un derby cairote entre Pyramides et Future.



M.B