Ligue des champions : L’Atletico Madrid hors course

Et deux défaites en trois jours! Un PSG décevant, battu 3 à 1 à Munich par le Bayern, reste premier de son groupe de qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions mais n'échappera pas aux critiques. L'Atletico Madrid d'Antoine Griezmann est lui éliminé de la C1.

Manchester United , Bâle, Rome et la Juventus se sont qualifiés mardi pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Le PSG et le Bayern étaient déjà qualifiés avant cette rencontre, mais luttaient pour la 1ère place censée offrir un tirage plus clément pour les 8es de finale.

Les quatre qualifiés du jour rejoignent les équipes déjà en 8e avant mardi: Barcelone, Bayern Munich, Besiktas, Chelsea, Manchester City, Paris SG, Real Madrid (double tenant du titre) et Tottenham.

Le tirage au sort des 8es de finale aura lieu à la mi-journée lundi prochain à Nyon au siège de l'UEFA.

Le Manchester United de José Mourinho, mené 1 à 0, s'est repris en deuxième mi-temps à Old Trafford pour battre le CSKA Moscou 2 à 1 grâce à Lukaku et Rashford.

Même avec une courte défaite, les Red Devils de Pogba auraient vu les 8es de finale, mais finir sur un succès fait quand même meilleur effet.

Ils seront accompagnés à l'étage supérieur par Bâle qui a battu Benfica (2-0, buts de Elyounoussi et Oberlin).

ManU termine donc 1er de groupe (réception à domicile en 8e retour), Bâle 2e, tandis que le CSKA est reversé en Europa League, et que Benfica, avec 0 points, dit adieu à toute compétition européenne.

Et revoici le fantôme de la "remuntada"... Certes, le PSG était déjà qualifié avant ce match et n'a pas perdu la tête du groupe. Mais c'est la 2e défaite en 2 matches pour une armada qu'on décrivait comme invincible avant sa chute étonnante à Strasbourg, un promu, samedi en championnat de France (2-1). Les critiques vont-elles pleuvoir sur Unai Emery?

Tolisso, avec un doublé, a fait très mal au Paris SG, battu 3 à 1. Paris devra montrer bien autre chose pour la suite pour ne pas tomber de haut en Europe et s'éviter une belle crise...

Les deux équipes étaient déjà en 8es de finale mais le PSG devait envoyer un signal fort à l'Europe en dominant le Bayern à Munich. Mais Mbappé, du haut de ses 18 ans, a seulement sauvé l'honneur avec un but.

Avant le 2e but de Tolisso en 2e période, un Dani Alves méconnaissable a permis à Lewandowski (sur une passe de Coman) et Tolisso, déjà, de porter le score à 2-0 à la pause.

Les Français du Bayern ont bousculé ce PSG là, puisqu'il faut aussi mentionner le revenant Ribéry, titularisé avec le brassard de capitaine à la surprise générale. Et "Francky", à 34 ans, s'en est bien tiré.

Le PSG termine 1er, d'un cheveu, le Bayern 2e, le Celtic est reversé en Europa League malgré sa défaite 1-0 contre Anderlecht, éliminé de toute compétition européenne.

L'Atletico Madrid, une des formations les plus en vue de cette décennie, finaliste malheureux de la Ligue des champions en 2014 et 2016, quitte donc la compétition pour être reversé en Europa League. Ce déclassement va sans doute relancer les rumeurs de départ autour de la star Griezmann, qu'on dit susceptible de répondre aux avances de Manchester United, par exemple.

Ça ne fera sans doute pas plaisir à Diego Costa, qui sera autorisé à rejouer à partir de janvier avec l'"Atleti", de se retrouver en C3. Ce n'est pas le nul contre Chelsea (1-1), déjà qualifié, qui coûte l'élimination en C1. Les "Colchoneros" ont fait deux fois nul (0-0 puis 1-1) dans ce groupe contre Qarabag, club d'Azerbaïdjan jamais vu à ce niveau.

Et dans cette poule, c'est l'AS Roma qui termine 1er du groupe (succès 1-0 contre Qarabag, dernier) devant Chelsea, 2e.

L'Italie ne verra pas le Mondial en Russie, mais la Juventus sera au moins en 8es de finale, grâce à des buts de Cuadrado et Bernardeschi sur la pelouse de l'Olympiakos (2-0).

Dans l'autre match, le Barça, déjà qualifié et qui avait laissé Messi au repos en début de match, a fini de bonne manière en s'imposant 2 à 0 face au Sporting (but de Paco Alcacer et de Mathieu, contre son camp, un comble pour un ancien du Barça...).

Le Barça finit 1er devant la Juve, le Sporting continue en Europa League, tandis que l'Olympiakios ne verra plus l'Europe.