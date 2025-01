Ligue des champions: L’AS FAR fait match nul chez le Mamelodi Sundowns et termine en tête du groupe B

L'AS FAR a fait match nul face au club sud-africain de Mamelodi Sundowns (1-1), dimanche au stade Lotfus Versfld à Pretoria, lors de la 6ème et dernière journée de la phase de poules (groupe B) de cette compétition. Le but des locaux a été marqué par Peter Shalulile à la 12e minute, avant que Amine Zouhzouh n’égalise à sept minutes de la fin de la rencontre (83e).



A la faveur de ce nul, l'AS FAR termine en tête du groupe B avec 10 unités, devant le Mamelodi Sundowns (9 pts). Les deux clubs se qualifient ainsi pour les quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF.



Le Raja de Casablanca a, quant à lui, été éliminé malgré sa victoire 1-0 face aux Congolais de l’AS Maniema Union, dimanche au stade Larbi Zaouli à Casablanca. Le Raja a ouvert le score par le biais d’Adam Ennaffati qui a transformé un penalty au temps additionnel de la première mi-temps.



L’AS Maniema Union a été réduite à dix après l’expulsion de Taboria Simete (41e). Les Vert et Blanc terminent la phase de groupes à la 3ème place avec 8 points, suivis de leurs adversaires du jour (3 pts).