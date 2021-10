Ligue des champions: C’ est parti pour le Wydad et le Raja

La fête du foot continental se poursuit de plus belle. Après les éliminatoires du Mondial FIFA-Qatar 2022, place désormais à la compétition interclubs, épreuve qui verra à l’instar des précédentes éditions la participation de quatre clubs marocains : deux en Ligue des champions, le WAC et le Raja, et autant en Coupe de la Confédération.



Ainsi pour le compte du match aller du second tour préliminaire de la C1, le WAC, un abonné de l’épreuve, aura à défier d’entrée, dimanche à partir de 16 heures à Accra Sport Stadium , la formation ghanéenne de Hearts of Oak qui s’était qualifiée au détriment de l’équipe guinéenne de Kamsar, rencontre disputée en une seule manche (2-0).



Il faut dire que le Wydad, lauréat de la Ligue des champions en 2017, n’a pas été gâté par le tirage au sort mais il reste mieux outillé que son adversaire du jour en vue de franchir ce cap. Le club casablancais devra faire sans Réda Jaadi blessé avec l’équipe nationale A’, une absence qui ne devrait pas perturber pour autant le coach Walid Regragui qui, tout comme ses poulains, sont décidés à regagner la maison avec un résultat positif leur permettant d’aborder l’acte retour d’ici une semaine à la maison dans de bonnes dispositions.



Si le WAC a hérité d’un sacré morceau, ce n’est nullement le cas pour le Raja qui aura à se déplacer à Marrakech pour en découdre avec son hôte libérien d’Oilers qui a opté pour le Grand stade la ville ocre faute de pouvoir disposer d’un terrain homologué par la CAF.

Les Verts, détenteurs de la Coupe de la CAF, ne pouvaient espérer mieux et au vu de la différence de niveau entre les deux protagonistes, cette partie aura l’allure d’un tour de chauffe. Les choses sérieuses ne devront commencer qu’une fois la phase de poules entamée.



En Coupe de la Confédération, les représentants du football national joueront, ce samedi, des équipes maghrébines de standings différents, pour le compte des matches aller du deuxième tour préliminaire. La Renaissance de Berkane, exempte de l’opposition inaugurale, sera attendue de pied ferme à Monastir par le club tunisien de l’US Ben Guerdane, tombeur au first tour de l’équipe de Police du Niger.



Ben Guerdane, qui avait réussi la saison écoulée à terminer troisième du championnat tunisien derrière l’Espérance et l’Etoile du Sahel, découvre l’Afrique contrairement à la RSB habituée du concours avec à la clé un titre et une finale perdue . Sur le papier, les Berkanis partent avec les faveurs des pronostics, d’autant plus qu’après leur entame laborieuse en championnat national, ils s’étaient ressaisis de la plus belle des manières, en s’offrant le Raja à Casablanca, une performance faite pour booster le moral du groupe.



Si la tâche s’annonce aisée pour la RSB, pour l’ASFAR, la mission sera délicate devant une coriace équipe algérienne de la Jeunesse de Kabylie, finaliste malheureuse de la précédente édition contre le Raja de Casablanca.



Pour cette première manche, dont le coup d’envoi est prévu à 18 heures au Complexe Moulay Abdellah de Rabat, les Militaires sont tenus de mettre le paquet et de l’emporter en vue d’envisager le retour dans de bonnes conditions. L’important est de ne pas encaisser de but et l’ASFAR, qui renoue avec la compétition africaine, dispose de tous les atouts pour aller le plus loin possible dans cette C2 qu’elle avait remportée en 2005.



Mohamed Bouarab