Ligue des champions. Atlético Madrid-Chelsea se jouera à Bucarest

Comme ceux de Liverpool et Manchester City, le huitième de finale aller Atlético Madrid-Chelsea, prévu à Madrid, a été déplacé mercredi par l'UEFA à Bucarest, en raison des craintes liées à la propagation des nouveaux variants du Covid-19. "L'UEFA peut officiellement confirmer que le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre l'Atlético Madrid et Chelsea aura lieu à l'Arena Nationala à Bucarest", a écrit l'organisation dans son communiqué. "La date du match (mardi 23 février) et l'heure du coup d'envoi (21h00/20h00 GMT) restent les mêmes", a-t-elle ajouté.



Plusieurs pays d'Europe continentale ont pris des mesures de restriction des déplacements pour endiguer la propagation de nouveaux variants du coronavirus. L'un de ces variants, plus contagieux, est apparu dans le sud de l'Angleterre, alors que le Royaume-Uni est le pays le plus touché d'Europe avec près de 113.000 morts et est actuellement soumis à un strict confinement. Deux autres matches de ces huitièmes aller de C1, ches opposant des équipes allemandes à des équipes anglaises -- Leipzig-Liverpool le 16 février et Mönchengladbach-Manchester City le 24 -- avaient eux aussi été délocalisés, à Budapest.



Le phénomène concerne également la Ligue Europa, puisque le 16e de finale aller de Manchester United face à la Real Sociedad se jouera à Turin, avait indiqué mardi l'UEFA et celui entre les clubs norvégiens de Molde et allemand de Hoffenheim, le 18 février, a été déplacé à Villarreal (Espagne), les frontières norvégiennes étant totalement fermées aux non-résidents.



Cette situation, si elle devait se prolonger, fait peser un doute sur la possibilité de poursuivre ces compétitions sur le mode des matches aller/retour. La saison dernière, la C1 et la C3 avaient opté pour un tournoi final à partir des quarts, au Portugal pour la C1 et en Allemagne pour la C3. Il y a trois semaines, l'UEFA avait confirmé son intention de conserver l'organisation de l'Euro-2020 dans 12 villes européennes, du 11 juin au 11 juillet prochain, en espérant que la situation sanitaire se soit améliorée d'ici là.