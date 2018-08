Ligue des champions : Le WAC se qualifie aux quarts et le DHJ se repositionne en course

Très bonne opération du WAC et du DHJ à l’issue de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue africaine des clubs champions. Les Rouge et Blanc sont parvenus, vendredi, au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca, à accéder au tour des quarts de finale après avoir disposé des Sud-Africains de Mamelodi Sundowns sur le score de 1 à 0 (groupe C). Quant aux Doukkalis, ils ont réussi à raviver leurs chances de qualification (groupe B) suite à leur victoire, samedi au stade El Abdi d’El Jadida, face au Mouloudia d’Alger sur le score de 2 à 0.

Première mission accomplie pour le WAC, champion sortant, qui outre la qualification, s’est assuré de terminer leader du groupe, ce qui lui permettra de jouer le match aller des quarts de finale en déplacement et de disputer le retour à domicile, ce qui constitue tout de même un avantage à ne pas négliger.

Face au Mamelodi Sundowns, la tâche n’était pas aisée pour les Rouges poussés par leur public jusqu’au bout. L’unique but de la partie a été signé Anas El Asbahi à la 56ème minute de jeu, réalisation qui a fait beaucoup de bien aux partenaires de Salaheddine Saïdi qui ont su négocier avec intelligence le reste du temps pour sortir vainqueurs de cette rencontre, portant leur capital points à 11 unités, soit trois longueurs d’avance sur l’équipe guinéenne de Horoya Conakry qui a battu son homologue togolaise de l’AS Port sur le score étriqué de 2 à 1.

A la fin de ce match, l’entraîneur du Wydad, Abdelhadi Sektioui, dont c’était la première sortie officielle sur le banc des Rouges, a déclaré que ses protégés n’ont pu scorer lors du first half mais qu’ils s’étaient rattrapés au cours du second. Certes, l’important était la victoire et la qualification mais pour Sektioui, il y a beaucoup de travail à accomplir et l’amélioration du rendement de l’équipe se concrétisera au fil des matches.

En ce qui concerne le DHJ, le club jdidi est revenu de loin, réussissant lors de cette cinquième manche à signer sa première victoire de la phase de poules aux dépens des Algérois du Mouloudia par 2 à 0. Les Jdidis ont trouvé le chemin des filets par l’entremise de Bilal Magri à la demi-heure de jeu et Simon Msuwa à un quart d’heure de la fin du temps réglementaire.

Une victoire combien importante pour l’équipe doukalie, deuxième du groupe avec 5 points, ex aequo avec son adversaire du jour et l’autre équipe algérienne de l’Entente de Sétif contrainte au nul (1-1) à domicile par la formation congolaise du TP Mazembe (11 pts) déjà qualifiée.

Pour le Difaâ, le tour des quarts n’est pas encore acquis et le DHJ se trouve dans l’obligation de gagner son dernier match à Lubumbashi contre le TP Mazembe, tout en espérant que l’Entente de Sétif ne surclasse pas le Mouloudia d’Alger. C’est compliqué, mais les poulains d’Abderrahim Taleb doivent jouer à fond leur chance dans l’espoir d’atteindre le cap des quarts de finale, tour qui se déroulera à élimination directe en aller et retour respectivement les 14 et 21 septembre prochain.

Il convient de rappeler en dernier lieu qu’hormis le WAC et le TP Mazembe qui ont balisé leur chemin au prochain tour de la compétition, au groupe A, la messe a été dite avec la qualification, comme prévu, des Egyptiens d’Al Ahly et des Tunisiens de l’Espérance.