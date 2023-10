Ligue des Champions de la CAF: Le Wydad dans le groupe B

Le Wydad de Casablanca (WAC) a été versé dans le groupe B de la Ligue des Champions de la CAF TotalEnergies, aux côtés de Simba SC (Tanzanie), Asec Mimosas (Côte d'Ivoire) et Jwaneng Galaxy (Botswana), à l'issue du tirage au sort effectué vendredi à Johannesburg.



Le WAC s'est qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des Champions d’Afrique après sa large victoire à domicile face au club guinéen du Hafia FC par 3 buts à 0 en match retour du 2ème tour préliminaire. Lors du match aller, les deux clubs avaient fait match nul, 1 but partout.



L'autre représentant marocain dans cette compétition, l'AS FAR, a été éliminé par l'Étoile du Sahel de Tunisie, qui s'est imposée (1-2), plus tôt à Marrakech. À l'aller, les Tunisiens avaient pris le meilleur sur l'AS FAR par 1 but à 0.

Voici les résultats du tirage au sort :



Groupe A :

Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

Pyramids FC (Egypte)

TP Mazembe (RD Congo)

FC Nouadhibou (Mauritanie)



Groupe B :

Wydad AC (Maroc)

Simba SC (Tanzanie)

Asec Mimosas (Côte d'Ivoire)

Jwaneng Galaxy (Botswana)



Groupe C :

Espérance ST (Tunisie)

Petro de Luanda (Angola)

Al Hilal (Soudan)

ES Sahel (Tunisie)



Groupe D :

Al Ahly SC (Egypte)

CR Belouizdad (Algérie)

Young Africans (Tanzanie)

Medeama SC (Ghana) .